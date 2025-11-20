국감에서 김현지 제1부속실장 불참 논란에 이어 이번에는 경기도의회 행정사무감사에서 조혜진 비서실장이 불참해 파장이 만만치 않다.

19일 하루종일 기다렸지만 경기도지사 비서실과 경기도지사 및 경제부지사 보좌기관 증인들이 경기도의회 운영위원회 행정사무감사에 출석하지 않았다. 국민의 힘은 격분했다.

국힘은 “이는 1420만 경기도민을 대변하는 도의회의 감사 권한을 정면으로 거부한 초유의 사태다. 도의회의 고유 권한인 집행부 ‘견제와 감시’를 무력화한 것으로 김동연 지사 핵심 정무라인의 의회 경시가 또다시 만천하에 드러났다”고 일갈했다.

이들은 “권력 중심부가 의회를 우습게 여긴다는 방증”이며 “김동연 지사의 지시가 있었는지 철저히 진상을 규명해야 할 것이다”고 일갈했다. 이 과정에서 김현지 불참논란이 경기도에서 또 다시 이뤄졌다고 성토하는 분위기가 높다.

국민의 힘은 이번 집단행동을 주도한 사람을 조혜진 비서실장을 지목했다.

이들은 조 비서실장이 “공직자의 기본 책무와 공무원 윤리를 무참히 짓밟았다”고 성토했다.

이어 “도정의 핵심 부서로서 도와 도의회 간 소통에 힘써야 함에도 갈등을 부추기는 것도 모자라 어떤 사유로도 정당화될 수 없는 감사를 거부한 초유의 사태를 일으켰다”고 했다.

결국 화살은 김동연 경기지사를 정조준할 수 밖에 없다. 국감 김현지에 이어 경기도 행정사무감사에서 조혜진 비서실장이 불참을 진두지휘했다며 김동연 지사가 반드시 책임을 져야한다고 주장했다.

경기도의회 국힘은 이번 사건을 그대로 넘어가지 않을 태세다.

이들은 “조혜진 비서실장은 도와 도의회 기강을 무너뜨린 책임을 반드시 져야 할 것이다. 김동연 지사는 이번 사태에 대한 책임을 지고 감사를 거부한 공무원을 해임하는 것은 물론, 공식 사과를 해야 할 것이다”고 주장했다.

이어 “만약 조혜진 비서실장이 독자적으로 벌인 행동이라면 김동연 지사는 이미 레임덕에 빠져든 것이다. 경기도의회 국민의힘은 의회에 도전장을 던진 이번 사태를 결코 묵과하지 않을 것이다”고 꼬집었다.

국힘은 “다시 한번 김동연 지사의 사과와 조혜진 비서실장에 대한 해임을 즉시 요구한다”고 밝혔다.

국감에서 김현지 제1비서실장 불참 논란이 전국을 강타한 상태에서, 이번에는 경기도에서 조혜진 비서실장이 행정사무감사 불참은 이재명 대통령·김동연 경기도지사의 민주당 ‘김현지·조혜진’ 도플갱어(doppelganger:누군가와 똑같이 생긴 사람이나 동물 따위를 비유적으로 이르는 말)가 다시 회자되는 이유가 된다. 다시말해 잠시 묻혀졌던 김현지 사건이 또다시 수면위에 떠오를 가능성이 높다.