21~23일 콘서트 등 개최…6만명 운집 예상 공사 관계로 제1·3·4·5 주차장 사용중단 상태 서울시, 자가용 대신 대중교통수단 이용 당부

[헤럴드경제=손인규 기자] 이번 주말(21~23일) 서울 잠실종합운동장 대부분의 주차장을 이용할 수 없다. 서울시는 잠실종합운동장 이용 시 대중교통 이용을 당부했다.

서울시체육시설관리사업소는 해당 기간 중 잠실야구장에서 ‘프로야구 팬 행사’, 실내체육관에서는 ‘엑스디너리 히어로즈 콘서트’, 잠실종합운동장에서는 ‘태양의 써커스’ 등이 열려 많은 관람객이 운집할 것으로 예상된다고 20일 밝혔다.

잠실야구장에서는 오는 22일 ‘2025 프로야구 한국시리즈’ 우승팀 LG가 ‘2025 Love Giving Festival’을 개최한다. 이어 오는 23일에는 프로야구 두산베어스의 팬 감사 행사가 개최돼 많은 야구팬이 방문할 것으로 예상된다.

또 잠실실내체육관에서는 21~23일 ‘엑스디너리 히어로즈 콘서트’가 개최되어 많은 팬이 방문할 것으로 예상된다. 잠실종합운동장 남측 광장에 설치된 빅탑(공연장)에서는 같은 기간 ‘태양의 써커스 쿠자’ 의 공연이 예정돼 있다.

잠실학생체육관에서는 오는 22일 9시부터 향우회 행사에 5000여 명의 참가자들이 운집할 것으로 예상된다.

잠실종합운동장은 내년 12월까지 진행되는 올림픽주경기장 새 단장 공사로 제1·3·4·5 주차장을 사용할 수 없어 주차면이 1556면에서 876면으로 감소했다.

서울시 체육시설관리사업소는 “21일부터 23일까지 6만여 명의 관람객이 방문하여 잠실종합운동장 주변 일대가 매우 혼잡할 것으로 예상되므로 안전한 관람을 위해서 대중교통 이용을 당부드린다”고 밝혔다.