기존 후라이드 치킨의 바삭함과는 비교할 수 없는 소리까지 ‘와삭’한 식감, 그리고 겉부터 속까지 깔끔하고 깊은 매콤함으로 소비자들에게 치킨의 색다른 매력을 선사하며 업계의 새로운 강자로 떠오르고 있는 멕시카나치킨의 히트제품 ‘와삭칸’이 제품의 독특한 컨셉과 맛으로 소비자들을 매료시키며 꾸준히 높은 판매량을 유지하고 있다.

멕시카나가 수많은 시행착오와 장기간에 걸친 연구 개발 과정을 거치며 탄생시킨 ‘와삭칸’은 “숨길 수 없는 와삭함!”을 컨셉으로 제품만이 가진 고유의 바삭함과 매콤함의 특성을 극대화하기 위하여 전용 파우더와 염지액을 별도 개발하여 적용하는 등 제품의 차별화를 위해 심혈을 기울여 기획한 야심작이다. ‘와삭칸’은 출시 초반부터 제품 고유의 ‘와삭’한 식감을 화두로 소비자들로부터 빠른 속도로 바이럴이 확산되면서 단기간에 폭넓은 매니아층을 확보하는 등 지속적인 성공가도를 달리고 있다.

또한 멕시카나는 외식 시장의 최근 소비 트렌드와 흐름을 반영하여, ‘와삭칸’ 제품의 다양성을 확보하고 소비자 선택의 폭을 넓히기 위해 ‘와삭칸’ 부위별 제품을 판매하고 있다. 기존의 뼈/순살로만 접할 수 있었던 제품 옵션을 ▲콤보 ▲닭다리 ▲윙&봉까지 확장하여 고객의 기호에 따라 선택하여 구매할 수 있도록 함으로써, ‘와삭칸’을 선호하는 기존 소비자는 물론 신규 고객의 유입을 통하여 ‘와삭칸’의 선호 고객층을 더욱 확대해 나아갈 수 있을 것으로 업체 측은 기대하고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “멕시카나치킨과 ‘와삭칸’에 보내주고 계신 고객 분들의 뜨거운 관심과 성원에 진심어린 감사의 말씀을 드린다”며, “‘와삭칸’은 최근 치킨 시장의 트렌드와 고객의 니즈 분석을 통하여, 소비자 분들께 색다른 맛과 경험을 제공하고 이를 통하여 최대의 만족을 선사하기 위해 오랜 노력 끝에 탄생시킨 제품이다. ‘와삭칸’만의 독보적인 바삭함과 매콤함으로 많은 분들께서 제품의 매력에 한껏 매료되실 수 있을 것이라 확신한다. 멕시카나치킨과 ‘와삭칸’에 변함없는 관심과 구매 부탁드리며, 앞으로도 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 보다 트렌디한 제품 출시를 통하여 고객 여러분들의 사랑에 보답해 나아갈 것을 약속드린다”라고 전했다.

한편, 멕시카나는 지난 19일 개최된 ‘2025 대한민국 브랜드대상’에서 ‘한국소비자평가 1위’ 프랜차이즈 부문 대상기업에 선정되어 수상의 영예를 안았다.