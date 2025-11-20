공시가격 적정성 제고 기여

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국부동산원은 지난 19일 한국감정평가사협회와 ‘부동산가격 자동산정모형(AVM) 고도화를 위한 업무협약’을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 공공·민간 간 데이터와 전문성 교류를 통해 부동산가격 자동산정모형(AVM)을 고도화하고, 이를 공시가격 조사·평가(산정) 과정에 활용해 공시가격의 적정성을 높이기 위해 추진됐다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▷부동산가격 자동가격산정모형(AVM) 활용을 위한 데이터 상호 정보 교류 ▷ 공시업무 활용 방안 등에 대해 상호 협력하고 점진적으로 정보 교류를 확대·추진할 계획이다.

한국부동산원은 이번 협약을 통해 공시가격 적정성과 대국민 신뢰 제고에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

손태락 한국부동산원 원장은 “부동산가격 자동산정모형(AVM)의 고도화를 통해 공시가격 적정성이 더욱 향상될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 서로의 전문 지식과 경험을 공유하며 국민이 신뢰할 수 있는 공시가격 산정을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.