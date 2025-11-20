DL건설, CP 강화로 조직별 리스크 조기 차단 전사적 교육·점검 체계 확대, 투명경영 의지 천명

[헤럴드경제=정주원 기자] DL건설이 내부 준법 경영 체계를 강화하기 위해 ‘2025년 DL건설 컴플라이언스 데이(Compliance Day)’를 열고 전사적인 공정거래 자율 준수 문화를 확산한다. 건설업 특성상 공정거래 리스크가 남아 있는 만큼, 선제적 관리로 위험을 조기에 차단하겠다는 의도다.

DL건설은 지난 19일 서울 원그로브에서 ‘2025 컴플라이언스 데이’를 개최했다고 20일 밝혔다. 이날 행사에는 여성찬 DL건설 대표이사를 비롯해 주요 임직원 41명이 참석했다. 행사에서는 ▷부서별 자율 준수 담당자 임명 ▷자율 준수 우수현장 포상 ▷자율 준수 선서 ▷공정거래 교육 등이 진행됐다.

공정거래 자율 준수 프로그램(CP)은 기업이 공정거래 관련 법규를 스스로 준수하기 위해 도입하는 내부 준법 시스템으로 공정거래위원회가 2001년 도입했다. 건설업은 하도급·입찰·계약 등에서 갈등이나 위반 리스크가 반복적으로 발생할 수 있어 CP 운영의 중요성이 더욱 크다는 평가다.

DL건설은 올해 행사에서 조직별 자율 준수 담당자 선임뿐 아니라 CP 운영 과정에서 위험성을 평가하고 통제 기능을 강화하는 체계를 마련했다. 이를 통해 부서 단위에서 발생할 수 있는 위험을 조기에 식별하고 예방 수준을 한층 높일 수 있다는 설명이다.

DL건설은 평소에도 공정하고 투명한 거래 질서 확립을 위해 CP 실효성을 높이고 임직원 준법 역량을 체계적으로 강화해 왔다. 조직 운영체계 정비·정기 교육 확대·전사적 점검 활동 등 전반적인 활동을 선제적으로 이어가고 있다는 것이 회사 측 설명이다.

DL건설 관계자는 “이번 컴플라이언스 데이는 공정거래 자율 준수 문화 확산을 위한 중요한 발걸음”이라며 “앞으로도 지속해서 CP 운영을 강화하고 임직원의 준법 역량을 높여, 투명하고 공정한 거래 질서를 확립해 나가서 공정한 기업으로 자리매김할 것”이라고 했다.