교통∙자연∙교육∙생활 여건 모두 갖춰 커뮤니티 시설 9400여㎡ 규모로 조성

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 자사가 시공한 서울 강남구 청담동의 하이엔드 주거 브랜드 ‘청담 르엘’이 지난 10일부터 입주를 시작했다고 20일 밝혔다.

한강변 입지를 갖춘 청담 르엘은 지하 4층~지상 35층, 9개 동, 전용면적 49~218㎡ 총 1261가구 규모로 조성됐다. 전체 9400여㎡ 규모로 조성된 커뮤니티 시설에는 실내수영장, 실내골프클럽, 피트니스클럽, 북카페, 다이닝 카페, 독서실, 뮤직&레슨 멀티미디어실(청소년 도서관), 시니어살롱(경로당), 살롱&북라운지(작은 도서관) 등이 마련됐다. 특히 살롱&북라운지와 시니어살롱은 한강 조망이 가능한 34층에 위치해 있다.

조경 또한 예술과 디자인을 접목함으로써 단순 녹지공간을 넘어 미술관을 품은 아파트 단지를 구현했다. 중앙광장에는 스페인 작가 하이메 아욘의 작품 ‘하이러브(High Love)’가 설치됐으며, 리플렉션 가든에는 미디어아트그룹 사일로랩의 작품 ‘잔별(Stardust)’이 조성됐다.

청담 르엘은 인근에 우수한 교통∙자연∙교육∙생활 환경을 갖췄다. 지하철 7호선 청담역과 9호선 봉은사역이 인접한 역세권 입지이자, 올림픽대로, 강변북로, 동부간선도로도 가까워 대중교통과 차량을 통한 서울 주요 지역으로의 접근성이 용이하다. 향후 위례신사선과 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선도 개통하면 서울을 비롯해 수도권 전역으로의 접근성이 한층 더 개선될 전망이다.

또한 일부 가구는 한강 조망이 가능하며, 삼성해맞이공원, 청담근린공원, 봉은사, 잠실한강공원도 가깝다. 봉은초와 봉은중, 경기고도 모두 도보권에 위치해 있을 뿐만 아니라, 대치동 학원가 접근성도 좋다. 더불어 스타필드 코엑스몰, 현대백화점 무역센터점, 갤러리아백화점, 잠실종합운동장 등의 생활 인프라도 풍부하다는 평가를 받는다.

롯데건설 관계자는 “청담 르엘은 단순히 아파트를 넘어 ‘르엘’이라는 하이엔드 주거 브랜드의 철학과 가치를 담아낸 단지”라며 “입주민들이 고품격 주거 공간과 생활을 누릴 수 있도록 설계부터 시공까지 전 과정에 걸쳐 세심한 노력을 기울였다”고 말했다.