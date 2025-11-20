‘삼성 테크 콘퍼런스 2025’ 온라인 개최

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 20일 인공지능 전환(AX)을 주제로 ‘삼성 테크 콘퍼런스 2025(STC2025)’를 온라인으로 개최했다.

삼성전자는 이날 행사에서 AI 에이전트·로봇 AI·차세대 보안·통신 등에 걸쳐 성과와 비전을 공유했다.

전경훈 삼성전자 DX부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장)은 환영사를 통해 “AI는 이미 단순한 도구가 아닌 일상과 업무를 혁신적으로 변화시키는 핵심 동력으로 자리 잡았다”며 “디지털 전환을 넘어 인공지능 전환이라는 새로운 시대가 열렸다”고 강조했다.

삼성전자는 이날 기조연설에서 ▷AI 기반 차세대 보안 혁신 ▷지능형 소프트웨어(S/W) 플랫폼의 진화 ▷AI를 활용한 로봇 기술의 도약 ▷오픈소스 AI의 생태계 확장 등 AX 시대 4가지 핵심 기술을 소개했다.

또한, 리눅스 재단의 짐 젬린 의장이 최신 오픈소스 AI 기술 동향을 공유했다.

기조연설 이후 진행된 기술 세션에서는 삼성전자 연구원 60여명이 통신, 헬스케어, 보안, 스마트싱스 등 다양한 분야에 AI를 적용한 최신 연구성과 40여건을 발표했다.

보이스피싱과 악성 앱 AI 자동 탐지를 비롯해 ▷AI 기반 고전 영상 고화질 복원 ▷30분 만에 갤럭시 XR 콘텐츠 제작하기 ▷온디바이스 오디오 지우개(Audio Eraser) ▷무선 통신 기지국 AI 품질 최적화 등 다양한 사례를 소개했다.

한편, 삼성전자는 지난 8월 미국 정부 주최로 개최된 글로벌 보안 기술 경진 대회 ‘AI 사이버 챌린지(AIxCC)’ 결승전에서 최종 우승한 삼성리서치의 AI 보안 기술 리더십과 향후 연구방향도 공유했다.

삼성전자는 “앞으로도 다양한 기술 성과를 많은 사람들과 공유하며 개방형 기술 협력과 AI 기술 생태계 확장을 위해 노력할 예정”이라고 밝다.