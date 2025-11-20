[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부가 기업·출연연·대학 등 현장에서 산업 연구개발(R&D)를 실제로 수행하는 전문가들과 매주 릴레이 간담회’를 개최한다.

산업부는 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 김성렬 산업기반실장 주재로 열린 ‘산업 R&D 혁신 전문가 간담회’에서 이같이 밝혔다.

이날 간담회는 에이로봇, 아모그린텍, 칸에스티엔 등 산업현장에서 R&D를 직접 수행하고 있는 기업, R&D 과정에서 기업과 밀접하게 협업하고 있는 정부출연연구기관, 산업기술정책 전문가 등이 참석했다.

산업부는 이를 통해 ▷기업이 필요로 하는 혁신적‧도전적 기술개발 ▷기술의 사업화‧제품화 촉진, ▷산업기술 혁신 기업‧인재 성장 지원 등을 논의해 ‘산업 R&D 혁신방안’을 마련할 예정이다.

산업부는 벤처캐피털‧기술거래기관 등이 참여하는 다음 간담회에서 기술사업화 촉진 및 기술금융 활성화 방안을 논의할 계획이며, 지역 R&D 혁신, 산업기술 인재양성 등에 대해서도 토론을 지속할 예정이다.

김 실장은 “국정과제인 산업 르네상스를 위한 신성장동력 발굴과 주력산업 혁신에 있어 핵심은 기술혁신”이라며 “산업부는 현장의 전문가들과 지속적인 토의를 통해 민간의 기술혁신을 지원하기 위한 구체적 방안을 마련할 것”이라고 말했다.