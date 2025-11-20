[헤럴드경제=나은정 기자] 한국프로축구연맹이 K리그1 전북 현대 타노스 코치가 경기 중 보인 손동작을 ‘눈 찢기’ 인종차별 행위로 판단해 중징계를 내렸다.

프로연맹은 19일 서울 종로구 축구회관에서 제14차 상벌위원회를 열어 타노스 코치에게 출장정지 5경기와 제재금 2000만원을 부과했다. 이는 K리그 출범 이후 인종차별이 인정돼 징계가 내려진 두 번째 사례다.

아르헨티나 출신의 타노스 코치는 지난 8일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과 대전하나시티즌의 경기 후반 추가시간 주심을 본 김우성 심판에게 항의하며 두 눈 끝에 양 검지 손가락을 대는 동작을 했다.김 심판은 이를 자신에 대한 인종차별 행위로 보고 이를 심판보고서에 기재해 상벌위 진술서를 제출했다.

상벌위는 “타노스 코치의 제스처는 동서양을 막론하고 특정 인종의 외모를 비하하는 의미로 통용돼 이미 국제축구연맹(FIFA)의 징계를 여러 차례 받은 행동과 일치한다”면서 “상대방에게 인종차별로 인한 모욕적 감정을 느끼게 하기에 충분”하다고 설명했다.

이어 “경멸적, 모욕적 행위 여부는 행위의 형태 그 자체, 그리고 행위의 상대방이 일반적으로 느끼게 되는 감정이 기준이 돼야 한다”며 “행위자가 어떤 의도로 그 행위를 했는지는 부차적인 고려 요소”라고 덧붙였다.

아울러 “타노스 코치가 욕설과 함께 ‘racista’(인종차별주의자)라는 단어를 반복적으로 쓰며 고성을 지르기도 했던 정황 등도 (징계 판단에) 고려했다”고 밝혔다. 다만 경기가 과열된 상황에서 우발적으로 벌어진 행동이라는 점은 징계 수위를 판단하는 데 일부 참작된 것으로 알려졌다.

타노스의 손동작은 ‘당신도 핸드볼 파울을 보지 않았느냐’는 의미였을 뿐 인종차별의 의도가 담겨있는 건 아니라고 주장해온 전북 구단은 상벌위의 판단을 받아들이지 못하는 분위기다. 구단 고위 관계자는 “타노스 코치와 상의해 재심 여부를 검토하겠다”고 말했다.

전북현대 서포터즈 연합 매드그린보이스(MGB) 역시 성명문을 내고 “파렴치하고 폭압적인 중징계 결정”이라며 “MGB의 이름으로 (징계를) 강력히 거부한다”고 규탄했다.

MGB 측은 한국프로축구심판협의회가 먼저 성명서를 내고 사건을 ‘인종차별’로 못박았다며 “통상적인 항의 제스처를 인종차별로 둔갑시킨 것은 역대급 적반하장이자 악의적인 선동”이라고 비판했다. 또 “심판들은 반복되는 오심에는 철저히 침묵하면서 자신들을 향한 정당한 항의에는 권위를 내세워 칼을 휘두르고 있다”며 “이번 결정은 심판만이 성역이라는 시대착오적인 폭거일 뿐”이라고 지적했다.

그러면서 ▲징계를 즉각 철회할 것 ▲심판협의회가 공개 사과할 것 ▲연맹 및 상벌위 관계자 문책 등을 요구했다.

한편 2023년 6월 울산 현대(현 울산HD FC)의 선수들이 SNS 댓글 대화에서 피부색이 까무잡잡하다는 이유로 동료를 태국 선수의 이름으로 지칭하는 등 인종차별적 표현을 했다가 1경기 출전 정지와 제재금 징계를 받은 바 있다. 당시 울산도 올해 전북과 마찬가지로 그 해 K리그1 챔피언에 올랐다는 공통점이 있다.