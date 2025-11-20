“남북 간 대화 다시 시작하는 중요한 계기”

[헤럴드경제=김진 기자] 김병기 더불어민주당 원내대표가 20일 “북한은 우리 국방부가 제안한 남북 군사당국 회담에 조속히 응답해야 한다”고 촉구했다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “이번 군사회담은 이재명 정부 출범 이후 첫 공식 대북 제안으로, 남북 간 대화를 다시 시작하는 중요한 계기가 될 것”이라며 이같이 말했다.

김 원내대표가 언급한 남북 군사당국 회담은 지난 지난 17일 국방부가 ‘비무장지대 군사분계선(MDL) 기준 설정’ 논의를 위해 북한에 제안한 것이다. 김 원내대표는 “회담의 목적은 비무장지대 군사분계선에서 벌어질 수 있는 우발적 충돌을 미리 막는 데 있다”며 올해 들어 급증한 북한군의 MDL 침범 문제를 거론했다. 그러면서 “한반도 평화와 안전에 전혀 도움이 되지 않는 불필요한 충돌과 오해를 차단하자는 것이 이번 회담 제안의 핵심”이라고 강조했다.

김 원내대표는 “최근 북한 조선중앙통신이 한미 정상회담 결과를 강하게 비판했지만, 그 주장에 일일이 대응하진 않겠다”면서 “하고 싶은 이야기가 있다면 회담장에서 충분히 할 수 있다”고 하기도 했다.

이어 “지난 3년간 얼어붙은 남북 관계도 대화를 통해 차근차근 회복해야 한다. 만나야 문제가 풀린다”며 “북한의 조속한 응답을 촉구한다”고 덧붙였다.