5대 프리미엄 영역, 연간 최대 15만원 할인 기프트…연회비 15만원

[헤럴드경제=정호원 기자] 삼성카드는 프리미엄 라이프를 처음 시작하는 고객을 위한 카드 ‘THE iD. 1st(디 아이디 퍼스트)’를 출시했다고 20일 밝혔다.

‘THE iD. 1st’는 다양한 영역에서 할인 기프트와 포인트 적립을 제공해 혜택 제공하는 것이 특징이다. 5대 프리미엄 영역에서 연간 최대 15만원의 할인 기프트를 제공한다. 백화점·여행(해외·항공·호텔)·온라인쇼핑몰·골프·병원 업종에서 건별 5만원 이상 결제시 5만원 할인 혜택을 제공한다. 5만원 할인 기프트는 연 최대 3회, 최대 15만원까지 제공된다.

‘THE iD. 1st’는 적립한도 없는 포인트 적립 혜택을 제공, 국내 가맹점 이용시 결제 금액의 1%를 한도없이 적립해준다. 특별 영역인 일상·쇼핑·여가·해외 업종에서 이용시에는 포인트 적립률을 상향하여 제공한다. 일상(음식점·편의점·커피전문점·병원), 쇼핑(백화점·면세점·프리미엄아울렛·온라인쇼핑몰), 여가(항공·공연) 이용시 1.5%를, 해외 가맹점 이용시에는 3%를 적립해준다. 특별 영역 혜택 또한 마찬가지로 적립 한도 없이 제공한다.

공항 라운지 서비스와 국제브랜드 서비스를 제공한다. 국내·외 공항 라운지 무료 서비스를 연 3회 이용할 수 있다. 무료 서비스 횟수는 공항 라운지를 이용하는 사람 기준으로 차감되며, 본인 외 동반인도 무료 서비스 대상에 포함된다. 조합에 따라 본인 및 동반인 2인까지 무료 서비스를 이용할 수 있다.

해외겸용(마스터카드) 카드로 발급받는 고객은 특급호텔 무료 발렛 파킹·식음료 할인 등, 마스터카드 WORLD 등급의 국제브랜드 서비스를 받을 수 있다.

전월 이용실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수 등 세부적인 내용은 삼성카드 홈페이지·앱에서 확인 가능하며, 연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 15만원이다.

삼성카드 관계자는 “THE iD. 1st는 프리미엄 카드를 처음 접하는 고객이 다양한 영역에서 혜택을 받을 수 있는 카드”이라며 “THE iD. 1st를 통해 고객 취향에 맞는 다양한 혜택 또한 즐기시길 바란다”고 말했다.