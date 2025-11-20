3L 대용량 메가호퍼와 멀티 스크루 24시간 사용 가능한 모터 탑재 간이 세척·레시피 저장해 편의 극대화

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴롬은 이달 19일부터 22일까지 서울 코엑스에서 개최되는 ‘제24회 서울카페쇼’에 참가해 상업용 착즙기 신제품 CE50을 처음으로 선보이고 국내 런칭을 본격화한다고 20일 밝혔다.

휴롬은 상업용 착즙기 런칭을 글로벌 시장에 알리기 위하여 지난 9월 프랑스 파리에서 열린 ‘메종 오브제’ 전시와 10월 이탈리아 밀라노에서 열린 ‘2025 호스트 밀라노’에 참가한 바 있으며, 국내에서는 이번에 첫선을 보인다.

휴롬은 전시에서 카페, 레스토랑, 호텔 등 다양한 비즈니스 환경에서 안정적이고 효율적인 운영을 가능하게 하는 ‘비즈니스 공간을 위한 최적의 착즙 솔루션’이라는 확장된 브랜드 메시지를 전달하며 인지도 제고 및 비즈니스 파트너십 기회 확대에 나선다. 휴롬 부스에서는 방문객을 위한 신제품 시연 및 상담과 함께 전시 한정 특별 혜택이 제공될 예정이다.

휴롬이 이번에 선보이는 상업용 착즙기 CE50은 휴롬의 기술력과 노하우가 집약된 첫 상업용 제품으로, 고객 니즈에 따라 퓨어(PURE) 타입 망 필터로 호환이 가능한 최초의 듀얼 프레스 타입 착즙기다. 그 기술력을 인정받아 서울카페쇼 참가사 품목 중 엄선하여 선정한 ‘체리스 초이스’ 아이템으로 선정됐다.

휴롬 CE50에 기본 탑재된 이지 타입의 멀티 스크루는 하나의 스크루로 주스부터 스무디, 아이스크림까지 필터 교체 없이 다양한 레시피를 간편하고 유연하게 사용할 수 있고 세척이 간편하다.

또한 재료를 넉넉히 담을 수 있는 3L 대용량 메가호퍼와 24시간 연속 사용이 가능한 상업용 모터를 탑재했으며, 사용 중 컨테이너 분리 없이 버튼 하나로 드럼 내부까지 간이 씻을 수 있는 린스(Rinse) 기능과 함께 식기세척기 가능 소재를 적용해 세척에 대한 부담을 덜었다.

전자식 4key 구동 방식을 적용해 자주 쓰는 4개 레시피를 4개 버튼에 저장해 누구나 손쉬운 사용이 가능함으로써 카페와 레스토랑 등 상업 환경에 최적화된 기능으로 운영 효율을 높일 수 있도록 했다. 제품 주요 부분에 트라이탄 소재를 적용해 내구성과 위생성이 뛰어나며, IPX 방수 설계로 외부 물기 걱정 없이 장비 손상에 대한 부담을 줄였다.

아울러 디자인 측면에서도 휴롬의 기술이 집약된 전문가용 하이엔드 모델로써 정밀한 기술을 고급스럽고 간결한 형태로 구현하여 ‘2025 일본 굿디자인어워드’를 수상해 우수성을 인정받았다. 굿디자인어워드는 일본디자인진흥회(JDP)에서 주관하는 일본 최고 권위의 디자인상으로, 독일의 ‘레드닷’, ‘iF’ 디자인어워드, 미국의 ‘IDEA’와 함께 세계 4대 디자인 어워드로 꼽힌다.

휴롬은 이번 전시를 시작으로 국내에서도 상업용 착즙기 런칭을 본격화하고, 관련하여 주스키트 개발 및 유통 단계 혁신을 통해 경쟁력 있는 채소, 과일 원물을 공급함으로써 시너지를 창출해 B2B 시장 확대에 나선다는 계획이다.

임재원 휴롬 대표는 “휴롬이 50년 이상 쌓아온 기술력과 노하우를 바탕으로 첫 상업용 착즙기를 선보이게 됐다”며 “제품과 연계한 주스키트 및 원물 공급의 시너지를 기반으로 B2B 시장 진출을 통해 비즈니스 공간을 위한 최적의 착즙 솔루션으로 신 성장 동력을 창출하는 동시에 언제 어디서나 즐길 수 있도록 건강 주스 문화를 확산해 보다 많은 사람들의 건강에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.