보험업계 최초 지속가능경영보고서 발간 사회적가치 창출·미래세대 육성 등 높은 평가

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명은 19일 서울 코엑스에서 열린 제51회 국가품질경영대회에서 국가품질특별상 지속가능경영 부문 대통령 표창을 수상했다고 20일 밝혔다.

국가품질경영대회는 산업통상자원부 주최, 한국표준협회 주관 행사로, 1975년부터 매년 품질경영 혁신을 통해 국가 경쟁력 향상에 이바지한 기관을 선정하는 정부 포상이다. 이 중 지속가능경영 부문은 기업의 경영 체계와 사회적 성과를 종합적으로 평가한다.

교보생명은 창립 이념인 ‘민족자본형성·국민교육진흥’을 바탕으로 이해관계자와의 공동 발전을 꾸준히 실천하며 지속가능경영 체계를 강화해 온 점을 인정받았다. 2011년 보험업계 최초로 지속가능경영보고서를 발간해 지속가능경영 실천 기반을 마련했고, 2022년 ESG위원회와 협의체 운영을 통해 ESG 경영을 기업 의사결정의 원칙으로 정착시킨 점도 높은 평가를 받았다.

사회적가치 창출 활동 역시 폭넓게 이어가고 있다. 대표 환경교육 프로그램인 ‘지구하다 페스티벌’에는 매년 5000여명이 참여하고 있고 이동환경교실, 환경교육 숏폼 공모전, 환경실천 앱 기부 캠페인 등 생활 속 환경 실천을 확산시키는 활동도 지속 중이다.

미래세대 육성도 지속가능경영의 핵심 축이다. ‘교보생명컵 꿈나무체육대회’는 1985년부터 41년간 진행해 온 국내 유일의 민간 유소년 종합체육대회다. 그동안 대회를 거쳐간 선수는 15만5000명이 넘고, 이 중 국가대표로 활약한 선수는 500여명에 이른다. 특히 특정 스타 선수 개인을 집중적으로 지원하는 방식이 아닌, 유소년 전반의 기초체육 저변 확대에 중점을 둔 운영 방식이 높은 평가를 받고 있다.

교보생명 관계자는 “앞으로도 대표 생명보험사로서 보험의 본질을 강화하고 지속할 수 있는 사회 발전에 이바지할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다”고 말했다.