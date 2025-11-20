국회 차규근 의원 국세청 자료 분석 상위 0.1% 연평균 수입 49억 3000만원 3년 만에 2.5배 급증, 수입 쏠림 심화 “후원금 수취계좌 신고 의무화해야”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 국내 유튜버 1인 미디어 창작자 중 상위 0.1%에 해당하는 24명의 연평균 수입이 50억원에 육박하는 것으로 나타났다.

20일 국회 차규근(조국혁신당) 의원이 국세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2023년 기준 1인 미디어 창작자(유튜버 등) 상위 0.1%의 연평균 수입은 49억 3000만원인 것으로 확인됐다.

연도별 상위 0.1%의 연평균 수입을 보면 2020년 19억2000만원에서 2021년 29억3000만원, 2022년 46억3000만원으로 급증했다. 불과 3년 만에 2.5배 불어난 셈이다. 같은 기간 상위 0.1%의 신고 인원도 9명에서 24명으로 약 2.7배 늘었다.

상위 1%와 상위 10% 그룹의 수입 증가세도 뚜렷했다.

1%의 1인 당 평균 수입은 2020년 8억5000만원에서 2023년 13억3000만원으로, 같은 기간 상위 10%는 2억8000만원에서 3억6000만원으로 각각 증가했다.

신고인원 역시 상위 1%(94명→246명)와 상위 10%(941명→2467명) 모두 2.6배 늘었다.

특히 상위 유튜버가 수입을 독식하는 ‘쏠림현상’이 심화했다.

2023년 기준 전체 1인 미디어 창작자 총수입 1조 7778억원 중 50.4%인 8963억원을 상위 10%가 벌어들인 것으로 나타났다. 상위 10%의 창작자가 시장 전체수입의 절반 이상을 차지하는 셈이다.

총 수입금액이 1억원을 초과하는 유튜버는 2023년 귀속 기준 4011명이었다. 2021년 2449명, 2022년 3359명에 이어 2년만에 63.8% 증가했다.

성별로는 남성이 2088명, 여성은 1923명이었으며 연령별로는 남녀 모두 30대가 가장 많았다.

차규근 의원은 “1인 미디어 시장이 빠르게 확대되고 있는 반면 개인계좌를 통한 후원금에 대한 과세 기반은 여전히 미비하다”고 지적했다. 이어 “이같은 사각지대를 해소하기 위해 후원금 수취계좌를 관할 세무서에 신고하고 신고된 공개계좌만 사용하도록 하는 소득세법 개정안을 대표발의 했는데 이 법안의 빠른 통과가 필요하다”고 강조했다.