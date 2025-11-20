[헤럴드경제=양대근 기자] 에어프랑스가 프랑스 파리에 위치한 세계 최초의 백화점 르 봉 마르셰(Le Bon Marché)에서의 첫 팝업스토어를 내년 1월 2일까지 운영한다고 20일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 파리의 대표적인 백화점에서 에어프랑스의 다양한 브랜드 컬렉션을 선보이며 ‘프렌치 여행의 품격’을 전하고자 마련됐다.

르 봉 마르셰 백화점 2층 여행용품 코너에 꾸며진 해당 공간은 에어프랑스를 상징하는 색상으로 구성돼, 방문객들이 일상에서 벗어나 브랜드 헤리티지와 ‘프렌치 아르 드 비브르(French Art de Vivre, 프렌치 삶의 예술)’를 경험할 수 있는 특별한 순간을 제공한다. 특히 항공기 창문을 연상시키는 구조물을 중심으로 자연 채광을 극대화한 ‘시노그래피(Scenography, 공간연출)’가 돋보인다.

팝업스토어에서 만나볼 수 있는 에어프랑스 브랜드 컬렉션은 세련미와 실용성을 갖춰 선물은 물론, 개인 소장용으로도 제격이다. 빈티지 위켄드백과 라 크루아제트(La Croisette) 토트백, 에펠탑과 에어프랑스의 아이코닉한 빨간색 문양이 더해진 스노우볼, 항공사 유니폼을 착용한 곰인형, 콩코드 모형 항공기 등 폭넓은 아이템으로 이루어졌다. 모든 제품은 90여 년에 걸쳐 에어프랑스가 쌓아온 전문성과 여행의 감성을 담아낸 것이 특징이다.

에어프랑스 팝업스토어는 매주 월요일부터 토요일까지는 오전 10시부터 오후 7시 45분까지, 일요일에는 오전 11시부터 오후 7시 45분까지 운영된다.