[헤럴드경제=나은정 기자] 9명의 사상자가 발생한 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고와 관련해 부산지방고용노동청과 울산경찰청이 20일 시공사인 HJ중공업 본사 등 6곳에 대한 압수수색에 나섰다.

근로감독관과 경찰관 등 약 50명은 이날 오전 9시쯤부터 HJ중공업 본사와 사고 현장 사무소 등에서 작업 관련 서류와 사고 이력 자료 등을 확보하고 있다.

부산노동청과 경찰은 이날 확보한 자료를 바탕으로 붕괴 사고가 난 보일러 타워의 해체 작업 과정에서 붕괴 예방을 위한 안전조치가 제대로 이행됐는지 등을 구체적으로 확인할 계획이다.

부산노동청은 “원하청 간 작업지시 관계, 작업공법, 안전 관리체계 등을 확인하고, 다수의 사상자가 발생한 이번 사고의 구조적 원인을 철저히 규명할 것”이라며 “산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반이 밝혀질 경우 엄정하게 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다.

사고는 지난 6일 오후 2시 2분쯤 한국동서발전 울산화력발전소에서 발생했다. 당시 높이 63ｍ, 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ의 보일러 타워 5호기가 무너져 현장 작업자 9명 중 7명이 매몰돼 모두 숨졌다. 2명은 매몰 직전 자력으로 탈출했으나 중경상을 입었다.

현장에선 보일러 타워 해체를 위한 사전 취약화와 방호 작업이 이뤄지고 있었으며, 이 공사는 동서발전이 발주해 HJ중공업이 시공을 맡았고 발파전문업체 코리아카코가 도급을 받았다.