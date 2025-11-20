- 제23회 환황해 경제‧기술교류회의 대전에서 성료 - 기관․기업 협력 방안 제시…협력 방안 밑그림도 구상

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전에서 사흘간 개최됐던 ‘제23회 환황해 경제·기술교류회의’가 전략산업 발전을 위한 한중일의 지속 파트너십을 강조하며 성황리에 성료됐다.

‘환황해 경제·기술교류회의’는 환황해 지역을 중심으로 경제 교류를 활성화하기 위해 지난 2000년‘아세안(ASEAN)+3 정상회의 합의’에 따라 2001년부터 한국, 중국, 일본 정부가 매년 교대로 주최하고 있다. 올해는 한국이 개최하는 해로 대전에서 진행됐다.

이번 회의에는 중국 베이징 등 지방정부와 일본 규슈, 후쿠오카 등 한·중·일 3국의 산업부처 관계자와 기업인 총 300여 명이 참석했다.

올해는 환황해 경제권의 성장과 발전이라는 주제로 ‘바이오헬스케어·과학기술(AI)’ 분야와 ‘경제·기술 교류’분야에서 3국 간의 협력 방안을 다양하게 논의했다.

‘바이오헬스케어·과학기술(AI)’에서는 대전에 위치한 배재대학교 생명공학과, 중국 장춘시 바이오의약성, 일본 ㈜아이루 등 기관·기업이 탄소복합소재 기술, 첨단산업, 공급망 협력, 인공지능 기술 등 3국의 공동 당면 과제에 관한 협력 방안 등이 제시했다.

아울러,‘경제·기술 교류’를 위해서 한국 대전시, 중국 라오닝성․장쑤성․저장성, 일본 ㈜사이퓨즈 등 AI 자율 주행로봇 교류, 새로운 협력의 장, 탄소제로 산업단지, 화장품 산업 교류 등 한·중·일 각 지역을 매개로 협력 활성화 방안도 나왔다.

이번 회의에서 3국은 바이오헬스케어, AI 분야 협력을 위해 지속적인 교류로 발전해 나갈 것을 명료히 했다.

특히, 시는‘제23회 환황해 경제·기술교류회의’에서 대전시 요청으로 진행되는 기업 비즈니스 상담회를 통해 대전시 기업이 새로운 해외 판로를 개척하고 지속적인 수출 파트너십 구축하겠다고 강조했다.

대전시 관계자는 “급변하는 국제정세에 한․중․일 3국이 함께 협력하고 공공외교를 더욱이 강화해 경제·기술 교류에 힘써 나갈 것”이라고 말했다.