19일 기준 1년 수익률 91.65%

[헤럴드경제=유동현 기자] KB자산운용은 ‘RISE 대형고배당10TR’ 상장지수펀드(ETF) 수익률이 동종 유형 ETF 중 1위를 기록했다고 20일 밝혔다.

에프앤가이드에 따르면 전날 기준 이 상품의 3개월, 6개월, 1년, 3년 기준 수익률은 각각 47.18%, 81.91%, 91.65% 152.04%를 기록했다. 이는 같은 기간 국내 고배당 ETF 중 1위다.

2019년 출시한 ‘RISE 대형고배당10TR ETF’는 시가총액 상위 기업 가운데 배당 매력도가 높은 10개 종목에 집중 투자하는 상품이다. 주요 대형주 중심으로 구성해 시장 대표성과 안정성이 높으며, 대형 우량주의 안정적 배당과 성장 가능성을 동시에 추구한다.

기초지수는 ‘WISE 대형고배당10 Total Return(TR) 지수’로, 배당금을 현금으로 지급하는 대신 지수 내 자동 재투자하는 총수익(TR) 방식이다. 배당금 전액을 자동 재투자해 장기 투자 시 주가변동과 배당금 재투자에 따른 복리효과를 추구할 수 있다.

이날 기준 주요 편입 종목은 ▷SK하이닉스(35.13%) ▷삼성전자(25.53% ▷현대차(7.74%) ▷KB금융(6.73%) ▷기아(6.37%) ▷신한지주(5.41%) 등이다. 총보수는 연 0.07% 수준이다.

노아름 KB자산운용 ETF운용본부장은 “‘RISE 대형고배당10TR ETF’는 현금배당 상위 10개 대형주에 투자해 시장지수 대비 초과성과를 추구하도록 설계한 상품”이라며 “안정적인 인컴과 자본 이익을 동시에 추구할 수 있는 전략 상품으로 추천한다”고 했다.