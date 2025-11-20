매매가격 2024년 11월 –0.06% → 2025년 10월 0.07% 대출 규제 등 영향으로 전·월세 상승

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 지역 10월 주택 매매가격이 1년 만에 하락에서 상승으로 전환됐고 전·월세가격은 오름세를 보였다.

20일 인천시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 ‘2025년 10월 부동산시장 동향 보고서’에 따르면 10월 인천 주택 매매가격지수 변동률은 전월 –0.04%에서 0.07%로 하락세에서 상승세로 전환됐다.

지역별로는 서구(-0.09%→0.13%), 동구(0.01%→0.11%), 부평구(-0.06%→0.07%), 중구(0.03%→0.05%), 계양구(-0.06%→0.05%), 미추홀구(0.02%→0.04%), 남동구(0.01%→0.03%), 연수구(-0.09%→0.02%) 순으로 상승했다.

전세가격지수 변동률은 전월 0.06%에서 0.14%로 상승했다. 서구(0.18%→0.37%), 동구(0.04%→0.18%), 미추홀구(0.11%→0.13%), 연수구(-0.05%→0.13%), 계양구(0.02%→0.10%), 부평구(0.03%→0.06%), 남동구(0.02%→0.05%) 등 대부분 상승했으며, 중구(0.04%→0.01%)는 상승폭이 둔화됐다.

월세가격지수 변동률은 전월 0.16%에서 0.15%로 상승했다. 동구(0.45%→0.56%), 남동구(0.23%→0.25%), 서구(0.37%→0.23%), 부평구(0.10%→0.11%), 미추홀구(0.04%→0.09%), 계양구(0.13%→0.08%), 중구(0.06%→0.07%), 연수구(0.01%→0.02%) 순으로 상승했다.

주택 매매 거거래량은지난 8월 2820건에서 9월 3300건으로 17.0% 증가했다.

지역별로는 서구가 780건으로 가장 많았고 이어 부평구(482건), 남동구(479건), 미추홀구(468건), 연수구(431건), 계양구(328건), 중구(179건), 강화군(90건), 동구(56건), 옹진군(7건) 순으로 나타났다.

주택 전월세 거래량도 8월 1만2228건에서 9월 1만3541건으로 10.7% 늘었다.

이철 시 도시계획국장은 “동구·부평구·서구 중심으로 주택 매매가격이 오르면서 1년 만에 하락에서 상승 전환됐다”며 “전세 시장은 대출 규제와 입주 물량 감소 등의 영향으로 상승세가 이어졌다”고 말했다.

한편 인천시는 시민들이 인천 부동산 시장 동향을 보다 쉽고 편리하게 파악할 수 있도록 ‘ChatGPT’의 ‘인천 부동산시장 동향’ 앱을 통해 지역별 주택 매매, 전월세 가격 변동률, 거래량, 아파트 매매·전월세·분양·입주권 실거래가 등을 실시간 맞춤형 대화로 제공하고 있다.