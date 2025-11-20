현장 투자 안내 프로그램 및 이용자 혜택

[헤럴드경제=유동현 기자] 빗썸이 4개월 동안 진행한 ‘신세계사이먼 프리미엄 아울렛 릴레이 팝업 부스’ 운영을 마무리했다고 20일 밝혔다.

이번 릴레이 팝업 부스 프로그램은 지난 8월 시흥점을 시작으로 파주, 부산, 여주 등 신세계사이먼 프리미엄 아울렛 4개 지점에서 순차적으로 운영됐다. 가상자산 투자 방법부터 계정 개설 절차, 거래 환경 및 이용법 등을 소개했다.

빗썸은 앞서 대학 행사, 지역 기반 행사 등 다양한 지점에서 현장 상담 부스를 운영했다. KBW 2025 ‘빗썸존’, 뮤직 페스티벌 등에서도 투자 이용 절차 안내와 서비스 이해도 강화 프로그램도 진행 중이다.

빗썸 관계자는 “현장에서의 직접 상담은 처음 투자에 접근하는 이용자에게 실질적인 도움을 제공하고 있다”며 “앞으로도 다양한 지점을 중심으로 이용자들에게 가상자산에 대한 이해도를 높일 수 있는 프로그램들을 확대해 나갈 계획”이라고 했다.