목포해경, 사고원인 규명 나서

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남 신안 해상 무인도에 좌초됐던 자체 동력으로 항해해 입항까지 마쳤다.

20일 목포해양경찰서에 따르면 이날 오전 5시44분께 좌초 사고 선박 2만6000t급 여객선 퀸제누비아2호가 목포시 여객선터미널에 입항을 마쳤다. 앞서 전날 오후 8시17분께 신안군 장산면 족도에 뱃머리가 얹혀져 좌초된 지 9시간27분여 만이다.

배에 타고 있던 승객 246명·승무원 21명 등 267명은 해경에 의해 무사구조돼 차례로 목포해경 전용부두로 옮겨졌으며 중상자는 없는 것으로 파악됐다. 임신부를 비롯한 27명이 부상자로 잠정 분류됐다.

이어 해경은 예인선 4척을 동원해 선내 잔류 선원과 함께 배를 암초에서 끌어내 다시 바다에 띄우는 ‘이초’ 작업을 오전 2시35분께 마쳤다.

이후 여객선은 자체 동력으로 항해, 무사히 입항까지 마쳤다.

목포해경은 입항한 여객선 내 항해 기록 장치, 사고 전후 선내 폐쇄회로 영상 등을 토대로 사고 원인 규명에 나선다. 특히 선장과 항해사의 운항 과실이 있는지, 항로 이탈에 이른 변침 경위 등을 집중 조사할 계획이다.