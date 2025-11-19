[헤럴드경제=김보영 기자] 전남 신안 해상에서 여객선이 좌초해 해경이 구조에 나선 가운데 승객들이 불안함 속에서도 차분하고 침착하게 대응해 267명 전원이 무사히 구조됐다.

19일 목포해양경찰서에 따르면 오후 11시 40분 해경에 의해 승객 246명과 선원 21명이 구조됐다.

좌초된 여객선은 2만6546톤급 퀸제누비아2호로 이날 오후 4시 45분쯤 제주에서 승객 246명과 승무원 21명 등 267명을 태우고 출발해 오후 9시께 목포항에 도착할 예정이었다.

칠흑처럼 어두운 밤바다를 향하던 여객선은 장산도 인근으로 접근하던 중 무인도인 족도 위에 올라서며 좌초한 것으로 알려졌다.

여객선은 왼쪽으로 15도 이상 기울어졌고, 여객선 앞머리 쪽에 파공이 발견됐다. 선체 내에 물이 차거나 화재 징후는 없는 것으로 알려졌다.

좌초 당시 충격으로 현재까지 허리 등 통증을 호소한 2명과 임산부 1명이 병원 이송을 기다리고 있으며 일부 타박상을 입은 승객도 있는 것으로 전해졌다.

일부 승객은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “쾅 소리가 난 뒤 배가 기울었다”, “모든 승객은 구명조끼 착용하라는 안내방송이 나와 조끼 입고 맨 위에 올라와 있다”고 사고 상황을 실시간으로 전파하기도 했다.

해경은 신고 직후 고속 경비정을 급파해 11분 만에 현장에 도착했다. 상황을 확인한 해경은 해경은 경비함정 17척, 연안 구조정 4척, 항공기 1대, 서해 특수구조대 등을 총동원해 구조 작업에 돌입했다.

승객들은 불안에 떨면서도 구명조끼를 착용하고 차분하게 구조를 기다린 것으로 전해졌다. 승객들은 승무원의 안내에 따라 여객선 후미 부분에 질서정연하게 줄을 섰고, 임산부(1명)와 어린이(소아 5명·유아 1명), 노약자부터 차례로 배에 옮겨탄 것으로 알려졌다.

이날 밤 11시 40분쯤 해경은 “신안 해상 좌초 여객선 승객 전원을 함정으로 구조 완료했다”고 밝혔다.