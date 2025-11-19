아침 최저기온 -4~6도

[헤럴드경제=양근혁 기자] 목요일인 20일 내륙지방을 중심으로 추위가 이어지겠다.

아침 최저기온은 -4∼6도, 낮 최고기온은 10∼16도로 예보됐다. 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.

중부 지방과 제주는 대체로 흐리겠으며 남부 지방은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠다. 오전 서울과 인천, 경기 서부 등 수도권 일부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠고 강원내륙·산지엔 새벽부터 오후까지 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날리겠다.

눈비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지겠고 기온이 낮아지며 빙판길 또는 도로 살얼음이 나타나 미끄러운 곳이 많겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.