[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]일어나선 안될 일이 또다시 발생했다.

경기도의회 국힘은 19일 오전 경기도의회 운영위원회의 경기도지사 비서실과 경기도지사 및 경제부지사 보좌기관에 대한 2025년 행정사무감사가 피감기관 증인들의 불출석으로 시작도 하기 전에 파행됐다”고 밝혔다

경기도의회 국민의힘은 아무런 예고 없이 오히려 당당하다는 듯 출석을 거부하며 파행을 일으킨 피감기관 증인에 대해 법적·행정적 절차를 포함한 강력한 처벌을 가할 것을 분명히 밝힌다.

정당한 이유 없이 행정사무감사에 불출석할 경우 과태료 부과 대상으로, 출석 하루 전까지 불출석 이유서를 도의회에 제출해야 한다.

국힘은 “경기도지사 비서실과 경기도지사 및 경제부지사 보좌기관 증인은 이 절차를 철저히 무시했을뿐더러 자리에 착석조차 하지 않았다. 이러한 행위는 도민과의 가장 기본적인 약속을 저버린 몰상식한 작태라고 밖엔 여길 수 없다”고 했다.

이뿐아니다.

국힘은 “그런데도 피감기관 증인들은 정당한 사유 없이 행정사무감사를 거부하며 ‘경기도의회 운영위원회 행정사무감사 대상 경기도 공직자 일동’이란 이름으로 ‘행정사무감사 출석을 받아들일 수 없다’는 입장문까지 내면서 불법적 단체행동을 감행했다”고 일갈했다.

경기도의회 국민의힘은 “오늘 운영위원회 행정사무감사 파행을 불러일으킨 피감기관 증인들의 작태가 과연 누구의 의중인지 궁금하지 않을 수 없다”고 반문했다.

국힘은 “증인들 본인의 결정인지 아니면 도민을 벼랑 끝으로 내몰면서까지 이재명표 예산에 몰빵한 김동연 지사의 지시인지 끝까지 파헤질 것임을 분명히 밝히는 바다”고 했다.

이들은 “지난 14일 기획재정위원회 행정사무감사 파행을 불러일으킨 집행부의 성의 없는 답변 등 이번 행정사무감사 전반에 걸쳐 지속적으로 반복되는 도민을 무시하고, 책무를 저버린 행태에 대해 결코 좌시하지 않을 것이다”이라고 했다.

국힘은 “경기도의회 국민의힘은 K-컬처밸리 사태 당시 행정사무조사 특위를 꾸린 것처럼 이번 행정사무감사 불참은 물론 행정사무감사에서 드러난 모든 사안에 대해 행정사무조사 특위를 꾸려 철저히 진상조사에 나설 것이다.작금의 사태와 관련해 김동연 지사의 사과를 요구하며 파행을 불러일으킨 증인들에 대해 특단의 조치를 취하지 않으면 의회 파행을 각오해야 할 것이다”고 덧붙였다.