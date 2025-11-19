- 폭설·한파에 취약한 고위험 수목 및 인구 밀집 지역 중심 선제 점검

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 겨울철 폭설·한파 등 자연재난으로 인한 가로수 넘어짐 사고를 예방하기 위해 12월 중순까지 지방자치단체와 함께 가로수 안전점검을 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 점검은 폭설, 습설(물기 많은 눈), 강풍 등에 상대적으로 약해 넘어질 위험이 큰 노령목, 대형목 등 고위험 수목을 중심으로 추진되며, 통행량이 많은 보행로와 인구 밀집 지역 등 국민 안전사고 우려가 큰 구간에 대해서도 선제적 점검에 나선다.

주요 점검 사항으로는 ▷간판, 전선 등 주변 시설물과의 충돌위험 요인 ▷부러진 가지, 가지치기 후 미수거된 가지 잔재 등 낙하 위험 요소 ▷신규 조성된 가로수 보강을 위한 지주목 상태 등이다.

아울러, 점검과정에서 확인된 가로수 위험 요인을 유형별로 분석하고, 관리체계를 구축해 계절별·생육 단계별로 수목 관리를 강화해 나갈 방침이다.

김기철 산림청 도시숲경관과장은 “가로수는 일상 속 휴식을 제공하는 고마운 녹색 인프라이지만, 겨울철 기상이변으로 인한 안전사고의 원인이 될 수 있다”며 “지속적인 점검과 체계적인 관리를 통해 모든 국민이 안전하고 쾌적한 가로수 환경을 누릴 수 있도록 지방자치단체와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.