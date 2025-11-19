tvN 예능 ‘보검 매직컬’…박보검·이상이·곽동연

[헤럴드경제=손미정 기자] 박보검이 이상이, 곽동연과 함께 헤어숍을 오픈한다.

tvN은 내년 상반기 신규 예능프로그램 ‘보검 매직컬’을 방영한다고 19일 밝혔다. ‘보검 매직컬’은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 ‘찐친’ 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어숍 운영기를 담는다.

군복무 시절 이용사 자격증을 취득한 박보검은 이용사로 변신한다. 채널 측에 따르면 박보검은 현재 헤어샵 운영을 위해 이발 실력을 쉬지않고 연마하고 있는 중이라고. 여기에 드라마부터 예능까지 다방면에서 종횡무진하며 존재감을 보여주고 있는 이상이는 섬세한 관찰력과 에너지로 마을 사람들을 사로잡을 예정이다.

여기에 각종 예능 프로그램에서 손끝이 야무진 살림 솜씨로 감탄을 자아냈던 곽동연은 일당백 ‘프로 일잘러’의 면모를 뽐낼 것으로 기대된다.

박보검, 이상이, 곽동연은 지난 1년동안 헤어숍 장소 선정부터 리모델링, 인테리어 등에도 함께 참여하며 ‘보검 매직컬’을 준비해왔다. 채널 측은 “작품을 통해 시작된 인연으로 끈끈한 우정을 이어 나가고 있는 세 사람이 진심을 담아 준비한 ‘보검 매직컬’에서 어떤 마법 같은 웃음과 온기가 피어날지, 특별한 헤어샵 운영기가 기대되는 부분”이라고 전했다.

‘보검 매직컬’은 26년 상반기 tvN에서 첫 방송된다.