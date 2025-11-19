[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 서울시 대표로 ‘2025년 재난응급의료 종합훈련대회’에 참가해 술기훈련 부문 최우수상(국립중앙의료원장상)을 수상했다.

‘2025년 재난응급의료 종합훈련대회’는 다수 사상자가 발생하는 재난 상황을 가정해 신속대응반의 현장 대응 역량을 점검, 신속하고 체계적인 재난의료 대응 능력을 강화하기 위해 마련되었다.

지난 13일 천안 재능교육 연수원에서 전국 15개 시·도의 신속대응반이 재난 거점병원 및 소방과 한 팀을 이뤄 출전했다.

중랑구는 중랑소방서, 서울의료원과 함께 서울시 대표로 출전, 대회는 ▲현장응급의료소 운영과 환자 중증도 분류 등 전 과정을 평가하는 도상 훈련 ▲재난통신망 운영 및 응급의료소 텐트 설치 능력을 평가하는 술기 훈련 ▲재난 안전 상식 평가로 구성되었다.

구는 보건소장을 비롯한 의사·응급구조사·행정 인력 등 총 4명이 신속대응반으로 참여했다. 특히, 통신 및 텐트 설치 등 술기 부문에서 높은 평가와 함께 최우수상을 받으며 현장에서의 재난 대응 능력을 전국적으로 입증했다.

중랑구는 과거 2024년 대회 우수상 및 2025년 서울시 재난 의료 교육·훈련 경진대회 종합 부문 대상 등 지속적으로 탁월한 성과를 거두었다. 매년 보건소 신속대응반을 중심으로 중랑소방서와 서울의료원과 협력해 재난 대응 훈련을 실시하고, 전 직원을 대상으로 한 심폐소생술 교육도 꾸준히 진행하며 재난 대응 분야의 선도 기관으로 자리매김하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 수상은 중랑구 보건소 신속대응반과 재난 대응 관계 기관의 체계적인 훈련과 헌신적인 노력이 빚어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 재난 대응 역량을 더욱 강화해 전국에서 ‘가장 안전한 도시 중랑’ 만들기에 만전을 다하겠다”고 말했다.