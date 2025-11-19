“지난해 육계 납품가 평균 7.7% 내려”

[헤럴드경제=전새날 기자] 치킨 프랜차이즈 업체들이 육계 가격이 하락해 원가율이 낮아졌는데도 치킨 가격을 인상해 이익을 늘렸다는 지적이 소비자단체에서 나왔다.

한국소비자단체협의회는 19일 “7개 치킨 프랜차이즈 브랜드들이 지난해 매출원가율이 1년 전보다 낮아졌으나 가격 인상을 단행했다”며 이같이 밝혔다.

이어 “지난해 육계의 프랜차이즈 납품가격은 2023년보다 평균 7.7% 내렸다”며 “이 기간 매출원가를 보면 네네치킨은 17.9% 낮아졌고, 굽네치킨과 BHC는 각각 11.8%, 9.5% 떨어졌다”고 설명했다.

협의회는 또 “치킨 프랜차이즈 본사가 이중가격제를 공식 발표하면서도 가격 구조, 적용 기준, 가격 차이 수준 등과 같은 정보를 소비자들에게 전혀 제공하지 않았다”며 “심지어 권장소비자가격조차 자사 홈페이지에 게시하지 않는 업체들도 있다”고 지적했다.

그러면서 “구매 방법에 따른 가격 차이의 유무·정도 등에 대해 소비자에게 정확한 정보를 알려주지 않는다면 소비자의 가격 불신은 더욱 커질 것”이라고 경고했다.