올해 1~9월 LNG선 발주량 18척 그쳐 美수출 승인 등으로 발주세 회복 관측 노후 LNG 운반선 교체 수요 지속될 듯 향후 中 대상 입항료에 韓선박 경쟁력↑

[헤럴드경제=고은결 기자] 국내 조선업계의 ‘효자 품목’인 액화천연가스(LNG) 운반선 시장이 올해 들어 급격히 얼어붙었던 가운데, 내년엔 발주 회복세가 예상되고 있다. 국내 조선사들은 당장 일감이야 많지만 LNG선 발주 급감으로 미래 수주 절벽 우려가 나왔는데, 수요가 회복되면 한숨 돌리게 될 전망이다. 여기에 노후선의 친환경 교체 수요가 지속되며 ‘한국산 선박’ 선호도가 늘 것이란 관측이 나온다.

주문 급감에 목표치 우려됐지만…내년 회복세 관측

19일 조선업계에 따르면 올해 1~9월 전 세계 14만㎥급 이상 대형 LNG 운반선 발주량은 18척에 그쳤다. 2023년 64척, 지난해 77척이 주문된 것과 비교해 급감한 수준이다. 이는 미국발 관세전쟁 등 경영환경 불확실성 확대에 따라 발주 관망세가 이어진 영향으로 풀이된다. 미국 트럼프 행정부의 관세 협상과 LNG 수출 프로젝트 진행이 다소 늦어지며, 연초 전망 대비 발주세가 둔화됐다는 분석이다.

선박 주문이 크게 줄어들며 일각에선 국내 대형 조선사들이 올초 제시한 목표치 달성이 어려울 수 있다는 관측도 나온 바 있다. 현재까지 HD한국조선해양은 연간 수주 목표치의 76.1%, 삼성중공업은 78%(조선 부문)를 달성했다. 한화오션은 작년부터 목표치를 제시하지 않고 있다.

다만 미국의 LNG 수출 승인 재개와 중장기 LNG 수요를 고려하면 내년부터 발주세가 회복될 것으로 예상된다. 클락슨 리서치에 따르면 10만㎥급 이상 LNG 운반선 발주 전망치는 올해 총 50척, 2026년 100척, 2027년 70척 수준이다. 엄경아 신영증권 연구원은 “2029년 인도를 목표로 하는 LNG선 발주 본격화 시 수주량 증가에 영향을 미칠 것”이라고 분석했다.

노후 LNG 운반선 교체 수요도 지속

여기에 LNG 해상 물동량도 늘어나며 노후 LNG 운반선 교체 수요가 지속될 것으로 예상된다. 2000년 1억300만톤 수준이던 LNG 물동량은 2020년 3억6000만톤으로 늘었고 2030년에는 6억6500만톤에 이를 것으로 관측된다. 이는 러시아산 파이프라인 천연가스(PNG) 공급 축소 대체 수요, 석탄에서 가스로의 전환(coal to gas)이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

글로벌 환경규제 강화로 노후 선박의 친환경 교체 수요가 계속 확대될 전망이다. 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 조치 채택은 1년 미뤄졌지만, 유럽연합의 배출권거래제, 연료 탄소집약도 규제, 탄소집약지수 강화가 본격화되면서 기존 노후선의 경쟁력은 빠르게 약화되고 있다. 특히 8000~1만3000만㎥급 컨테이너선이 교체 중심으로 지목된다. 2030년 선령 15년 이상 컨테이너선은 약 510만 TEU에 이를 것으로 전망돼 교체 발주 압력은 지속될 것으로 보인다.

아울러 미국 무역대표부(USTR)는 내년 10월부터 중국산 선박에 신규 입항료 부과를 시행할 예정이며, 1만5000㎥급 중국산 컨테이너선의 경우 입항 시 150만~270만달러 수준의 부담이 발생한다. 삼성중공업은 최근 IR 자료에서 “중국산 선박을 운행하는 선사의 경쟁력은 약화되고 한국산 선박 선호도는 증가할 것”으로 예상했다.

유조선 시장도 노후선 교체가 시황을 이끌 전망이다. 전 세계 유조선 중 선령 15년 이상 비중은 43%, 발주잔량은 16%에 불과해 IMO 규제가 강화될수록 교체 발주 증가가 불가피하다는 평가가 나온다.