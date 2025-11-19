KRX 야간 파생상품시장·코스닥150위클리옵션 소개

[헤럴드경제=문이림 기자] 한국거래소는 미국 시카고에서 17~18일 열린 ‘국제파생상품협회 엑스포(FIA Expo) 2025’에 참가해 한국 파생상품시장의 경쟁력을 알렸다고 19일 밝혔다.

거래소는 파생상품 산업의 핵심 지역이자 한국 시장 투자 기반이 공고한 미국에서 현지 네트워크를 강화하고 한국 시장에 대한 관심을 확대하는 데 주력했다.

행사 기간 동안 거래소는 홍보부스 운영과 컨퍼런스 참가를 통해 ▷6월 개장한 KRX 야간 파생상품시장 운영 성과 ▷10월 신규 상장한 코스닥150 위클리옵션 ▷주요 제도 개편 사항 등을 소개했다.

스테이블코인 시장전망과 가상자산 거래 생태계 등에 관한 세션에 참석해 글로벌 시장 트렌드와 향후 인프라 발전 방향을 파악했다.

거래소는 런던국제선물거래소(ICE), 시카고상품거래소(CME) 등 주요 해외거래소 및 현지 투자기관과의 면담도 진행했다. 시장 유동성 제고, 거래시간 확대, 가상자산 등 신상품 개발 분야에서의 협력 방안을 논의했다.

이경식 한국거래소 파생상품시장본부장은 “이번 FIA 엑스포 참가를 계기로 글로벌 파생상품 산업의 중심에서 한국 파생상품시장의 브랜드를 다시 한 번 각인시킬 수 있었다”고 말했다.

이어 “최근 코스피 강세와 함께 한국 자본시장이 글로벌 투자자들의 주목을 받고 있는 만큼, 주식시장의 효율적 위험관리 수단으로서 파생상품이 보다 적극 활용될 수 있도록 투자자와의 소통을 강화하는 한편, 안정적이고 경쟁력 있는 시장 환경 조성을 위해 노력해 나가겠다”고 했다.