2025 전국 장애인 복지·교육 비교 복지행정 분야 전년비 2단계 상향

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 (사)한국장애인단체총연맹 시행 ‘2025 전국 시·도별 장애인 복지·교육 비교 결과’ 조사에서 복지행정 및 예산영역 분야와 장애인교육 분야에서 우수 지자체로 선정됐다.

울산시는 전국 17개 시·도를 대상으로 한 이번 조사에서 전년 대비 장애인교육 분야 1단계 상향, 복지행정 및 예산영역 분야 2단계 상향 성과를 거두었다.

복지행정 및 예산영역 분야에서는 ▷장애인단체 지원 수준 ▷여성장애인 관련 사업 예산 ▷장애인복지 담당 공무원 확보 수준 ▷기관별 장애 관련 조례 수 ▷장애인복지예산 확보 수준에서, 장애인교육 분야에서는 ▷특수교육 보조인력 배치율 ▷특수교육예산 지원비율 ▷특수학급 설치율 ▷통합교육 학생비율 ▷장애인 교원 고용률에서 좋은 평가를 받았다.

울산시는 장애인의 삶의 질 향상과 교육 기회 확대를 위한 장기적이고 체계적인 노력이 실제 지표 개선으로 이어진 것으로 평가하고 정책적 지원을 계속해 나갈 계획이다.