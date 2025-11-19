글로벌 항공·방산 기업 중 상위 7% 이내만 획득

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화시스템은 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 발표한 2025년 ESG 평가에서 최고 등급인 AAA를 획득했다고 19일 밝혔다.

국내 방산 기업이 AAA 등급을 획득한 건 이번이 처음이다.

MSCI는 전 세계 8500여개 상장기업을 대상으로 기업의 지속가능경영 수준과 비재무적 리스크 관리 역량을 평가, 최고 AAA부터 최저 CCC까지 7단계 등급을 부여한다. 최고 등급인 AAA는 전 세계 우주항공·방산 부문 평가 대상 기업 중 상위 7% 이내 기업만 받을 수 있는 가장 높은 등급이다.

한화시스템은 ▷기후변화 및 자연재해 대응 기술 확보를 위한 연구개발(R&D) 투자 ▷매년 100개사 내외의 협력사들과 2차례 상생협력 실무자 간담회 진행 등 선제적으로 ESG 경영을 실천해 최고 등급을 획득했다.

한화시스템은 한국ESG기준원(KCGS)의 2025 ESG 평가에서도 5년 연속 통합 A등급을 유지했다. 지난 1월에는 국내 방산 기업 중 유일하게 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 코리아에 신규 편입되며 ESG 리더십을 인정받았다.

한화시스템 관계자는 “국내 방산기업 최초로 MSCI AAA 등급을 획득한 것은 한화시스템이 방산·우주 분야 ESG 경영의 새로운 기준을 세웠다는 의미”라며 “앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 지속가능경영 체계를 더욱 강화해 책임 있는 첨단 방산·우주기업으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.