[헤럴드경제=강승연 기자] 제너시스BBQ 그룹은 ‘BBQ 빌리지 청계광장점’에 미국 네바다 주지사실 산하 경제개발국(GOED) 투자사절단이 방문했다고 19일 밝혔다.

투자사절단은 리튬·배터리 공급망, 청정에너지 기술, 반도체 산업, 엔터테인먼트 및 문화 교류 등 산업 협력 및 투자 유치를 위해 지난 14일 한국을 찾았다. 톰 번스(Tom Burns) 경제개발국 총괄이사 등 고위 관계자 10여 명은 바쁜 일정 속에서도 청계광장점을 찾았다.

BBQ의 시그니처 메뉴를 맛본 톰 번스 총괄이사는 “라스베가스 BBQ 매장의 위치를 알려달라”며 “네바다주로 돌아가면 가족들과 판타스틱한 K-치킨의 맛을 알려주겠다”고 말했다.

네바다주는 미국 서부 관광·레저·MICE 산업(회의·포상관광·국제회의·전시·박람회 등 대규모 비즈니스 이벤트 산업 전체 말함)의 핵심 지역이다. 전체 인구의 70% 이상이 클라크 카운티에 집중돼 있다. 특히 라스베가스는 카지노·호텔·리조트·전시 산업을 기반으로 카운티 경제를 이끌고 있다.

BBQ는 미국 캘리포니아, 뉴욕, 뉴저지, 텍사스, 하와이 등 미국 33개주에서 매장을 운영 중이다. 네바다 라스베가스 지역에는 2020년 진출했다.

BBQ 관계자는 “이번 방문을 계기로 미국 서부 지역과 네바다주에서 K-치킨의 경쟁력을 더 강화하고, 파트너십을 확대할 것”이라고 말했다.