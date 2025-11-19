“그린벨트야 원래 빈땅이었다지만 우리마을처럼 멀쩡하게 사람 살던 곳에서 강제로 내보내면 안되죠. 적절한 보상이 전제돼야만 이주를 고려할 겁니다” 새정이마을 70대주민 A씨

[헤럴드경제=윤성현 기자] 강남권 주택 공급 확대의 상징으로 여겨지는 서리풀지구 개발 사업이 주민 반대와 절차 지연으로 난항을 겪고 있다. 국토교통부는 내년 1월까지 단계별 절차를 거쳐 지구 지정을 추진하겠다고 밝혔지만, 새정이마을 등 기존 거주민들의 설득을 끌어내야 서리풀 개발이 본궤도에 오를 것으로 보인다.

지난 17일 찾은 서울 서초구 서리풀지구 일대는 인적 드문 들판 사이로 펜스와 비닐하우스만이 눈에 띄었다. 청계산 원터골 입구로 향하는 길목에는 ‘토지를 강탈하지 말라’는 문구의 현수막과 함께, ‘토지 보상 및 세무 상담 실시’를 알리는 안내문이 나란히 걸려 있었다.

주민들의 의견이 엇갈려서 인지 서리풀1·2지구는 공청회와 환경영향평가가 당초 계획보다 늦어지고 있다. 토지 소유자 중 상당수는 전답·논 등 비주거 토지 소유자로 개발에 호의적이지만, 1지구 새정이마을, 2지구 송동마을 등 주거지역은 분위기가 다르다. 새정이마을은 총 56가구가 살고있는 1지구 내 유일한 주거 밀집 지역으로, 주민 상당수가 사실상 이주가 불가피한 상황이어서 반발이 크다.

원지동 B공인중개사무소 대표는 “지난해 11월 그린벨트 해제 발표 이후부터 최근 9·7 공급대책 직전까지는 개발제한구역 내 전답과 농지 거래가 활발하게 이어졌지만, 대책 발표 이후 거래는 끊겼다”고 전했다. 그는 “그린벨트 해제 지역의 매매가는 평당 300만원 수준이지만, 보상은 공시지가를 기준으로 이뤄져 이득을 보기 어려워 투자를 목적으로 한 거래는 드물다”며 “거래된 토지 대부분이 주말농장 등 비주거용 용도였다”고 설명했다.

하지만 서리풀지구와 맞닿은 인근 지역 주민들은 이번 개발로 인프라 확충을 내다보고 있다. 당장 서리풀지구에 둘러쌓여 있는 ‘서울 내곡 공공주택지구’는 초등학교와 중학교가 각각 언남초, 내곡중 한 곳씩뿐이라 이미 포화 상태라는 지적이 이어져 왔는데, 확충될 수 있다는 기대가 있다. 인근 주민C씨는 “서리풀지구 개발이 2만호 목표라는데 학생 수가 더 늘 수밖에 없다”며 “현재도 부족한 학교를 늘려야한다”고 말했다.

이는 주변 시세에도 반영되고 있는 모양새다. 내곡지구에 위치한 ‘서초포레스타5단지’ 전용 84㎡는 지난해 5월 그린벨트 해제 발표 전엔 16억8000만원(16층)에 거래됐으나, 지난 7일에는 19억9000만원(4층)에 팔리며 신고가를 경신했다.

한편 국토부는 한국토지주택공사(LH) 개혁 방향과 공공주택 공급 방식을 손질하고 있어 향후 서리풀지구의 사업 구조도 영향을 받을 가능성이 크다. 김윤덕 국토부 장관은 9월 공급대책 발표 직후 성남시에 위치한 ‘위례자이더시티’를 찾아 “고품질 민간참여 공공주택을 만들어가겠다”고 밝힌 바 있다. 위례자이더시티는 수도권 공급대책의 핵심 모델인 ‘민간 참여형 공공주택’의 대표 단지격으로, LH가 토지를 제공하고 민간 건설사가 설계·시공·분양을 전담한 아파트다.

LH 관계자는 “앞으로 LH가 추진할 사업들은 민간참여 방식이 중심이 될 가능성이 크지만, 유휴부지에 이를 적용할지는 아직 결정되지 않았다”며 “현재는 지구 지정과 계획 수립 등 초기 절차를 진행 중”이라고 설명했다.