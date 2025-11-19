500대 기업 3분기 누적 기부 내역 분석 삼성전자, 1104억…국내 기업 최고 SK하이닉스, 590억원…전년 대비 44% 증가 조선·기계·설비 21% 늘고 석화 39% 감소

[헤럴드경제=박혜원 기자] 올해 삼성전자가 국내 기업 가운데 가장 많은 기부금을 쌓고, SK하이닉스는 작년과 비교해 기부를 가장 많이 늘린 것으로 나타났다.

19일 기업데이터연구소 CEO스코어가 매출 기준 500대 기업 중 3분기 보고서에 기부금 내역을 공시한 기업 218곳을 조사한 결과, 올해 3분기까지 누적 기부금은 전년 동기(1조1244억원)보다 3.6% 증가한 1조1652억원으로 집계됐다.

같은 기간 이들의 누적 영업이익은 125조8429억원에서 142조2897억원으로 13.1% 늘어났다. CEO스코어는 “영업이익은 두 자릿수 성장했지만, 기부금은 소폭 증가했다”며 “글로벌 경제의 불확실성이 가중되는 상황에서 주요 기업들이 기부금을 줄인 것으로 조사됐다”고 말했다.

올해 3분기까지 누적 기부금이 가장 많은 기업은 1104억원을 기부한 삼성전자다. 다만 전년 동기(1412억원)보다는 줄었다. 이밖에 한국전력공사(1092억원), 현대차(1069억원), SK하이닉스(590억원), 기아(561억원), 포스코(478억원), LG생활건강(345억원), HD현대중공업(321억원), 한국수력원자력(307억원), 강원랜드(225억원) 등 순으로 기부금이 많았다.

작년과 기부금이 가장 많이 늘어난 기업은 SK하이닉스였다. 작년 410억원에서 올해 590억원으로 43.7%(180억원) 증가했다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 메모리 반도체 시장을 주도하면서 올해 3분기 역대 최대 영업이익을 기록했다.

이밖에도 한국수력원자력(156억원), 포스코(136억원), HD현대삼호(123억원), 포스코홀딩스(110억원), 한국가스공사(92억원), LG생활건강(75억원), GS리테일(69억원), 한화오션(68억원), 한국타이어앤테크놀로지(68억원)가 기부금을 늘렸다.

기부금 감소액이 가장 컸던 기업은 한국전력공사(452억원), 삼성전자(308억원), LG화학(143억원), 한일시멘트(82억원), HD현대중공업(70억원), HD현대오일뱅크(68억원), 대한항공(55억원), LG에너지솔루션(55억원), 현대엔지니어링(42억원), 포스코이앤씨(33억원) 등으로 나타났다.

업종별로 보면 조선·기계·설비 업계는 업황 호조로 기부금도 21.8%(233억원) 늘었고, 철강 업계도 기부금을 40.3%(180억원) 늘렸다. 반면 불황을 겪는 석유화학 업종은 기부금을 39.4%(209억원) 줄여 가장 큰 감소 폭을 보였다. 또한 건설·건자재 업종도 기부금을 26.0%(165억원) 줄였다.