AI마케터, 데이터 분석·타깃 생성 등 자동 수행 기업 고객 운영 환경 맞춰 구독형·구축형 제공

[헤럴드경제=고재우 기자] LG CNS는 마케팅 업무를 인공지능(AI)으로 자동 수행하는 고객데이터플랫폼(CDP) 에이전틱 AI 서비스 ‘클레어보’를 출시했다고 19일 밝혔다.

클레어보는 마케터가 자연어로 간단히 지시를 입력하면, 에이전틱 AI가 고객 데이터 분석부터 타깃 그룹 생성, 캠페인 활성화까지 자동으로 처리해주는 에이전틱 AI 서비스다.

LG CNS는 지난해 자체 CDP를 출시하고, 제조·유통·식품 등 다양한 기업 고객의 마케팅 업무에 적용해 왔다. 고객사 적용을 통해 마케팅 캠페인 실행 시간을 60% 이상 단축하는 등 성과도 거뒀다.

LG CNS는 기존 CDP에 에이전틱 AI를 결합했다. 고객 데이터 분석, 타깃 그룹 생성, 캠페인 활성화 등 CDP의 주요 기능을 AI 에이전트로 전환한 것이다. 이와 함께 에이전틱 AI가 각각의 AI 에이전트들이 유기적으로 협력해 업무를 자동으로 수행토록 했다. 이용자는 AI와 대화를 통해 마케팅을 진행할 수 있게 됐다.

예를 들어 “이번 제품은 어떤 고객들에게 반응이 좋을까?”라고 입력하면, 에이전틱 AI가 제품 구매 가능성이 높은 최적의 타깃 그룹을 추천하는 식이다. 여기에 고객의 최근 행동 패턴을 바탕으로 마케팅 채널 전략을 자동 제안한다. 앱 사용이 활발한 고객에게는 앱 푸시, 카카오톡을 통한 구매 전환이 높은 고객에게는 카카오톡 알림 기반의 캠페인 등을 설계해 준다.

특히 에이전틱 AI는 고객 맞춤형 대응 전략을 제시한다. 장바구니에 상품을 담고 구매하지 않은 고객에게는 쿠폰 리마인드 캠페인 제안, 특정 제품 페이지를 반복 조회한 고객에게는 관련 신제품 출시 소식 안내 등이 대표적이다. 이외에도 고객 데이터 분석 결과를 그래프나 표 형태로 시각화해 제공한다.

클레어보는 구독형과 구축형 두 가지 형태로 제공된다. 기업 고객은 운영 환경에 맞춰 클레어보를 도입할 수 있다. 나아가 LG CNS는 연내 클레어보 글로벌 버전도 선보일 계획이다. 이를 위해 국가별 유통사 사이트 데이터 수집 AI 에이전트, 글로벌 시장 트렌드 및 경쟁사 분석 AI 에이전트 등 고도화를 진행 중이다.

심정애 LG CNS CX 데이터사업담당은 “에이전틱 AI를 통해 마케터들이 최적의 마케팅을 실행하고, 전략적인 업무에 집중할 수 있도록 돕겠다”며 “기업 고객들이 비즈니스 성과를 극대화할 수 있도록 기여하겠다”고 말했다.

한편 LG CNS는 지난해 국내 최초로 미국 ‘CDP 인스티튜트’로부터 ‘리얼CDP’ 공식 인증을 받은 바 있다. CDP 인스티튜트는 CDP 산업에서 가장 공신력 있는 미국 연구소다. 글로벌 기업 중 세일즈포스, 어도비 등이 연구소의 인증을 받았다.