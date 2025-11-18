[헤럴드경제=고승희 기자] 구관이 명관, 한 번 트렌드 아이콘은 영원한 트렌드 아이콘이다. 그룹 빅뱅의 리더인 가수 지드래곤 이야기다.

18일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 지드래곤은 미국 패션 문화 전문 매체 콤플렉스 네트웍스(Complex Networks)가 발표한 ‘21세기 베스트 드레서’ 16위에 선정됐다. 아시아에선 유일하게 선정된 아티스트다.

이 명단엔 카니예 웨스트(Kanye West), 리한나(Rihanna), 퍼렐(Pharrell), 데이비드 베컴(David Beckham) 등 세계 패션을 움직이는 거물 아이콘들이 이름을 올렸다.

콤플렉스는 지드래곤에 대해 “K-팝이 전세계 열풍을 몰고 오기 전부터 패션의 기준을 세운 인물이다. 언제나 트렌드에 한발 앞서 있었다”고 평했다.

이어 “데뷔한 지 거의 20년이 지난 지금도 지드래곤은 여전히 K-팝에서 ‘스타일’의 개념을 새롭게 정의하며, 경계를 허물고, 패션을 자기표현의 한 가지 형태로 바라볼 수 있도록 한 세대 전체에 영감을 주고 있다”고 말했다.

실제로 지드래곤은 데뷔 당시부터 독보적인 스타일 아이콘이었다. 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen)의 스컬 스카프, 꼼데가르송(COMME des GARÇONS), ‘나이키 에어 모어 업템포(Nike Air More Uptempo)’ 등 몸에 걸치는 모든 아이템을 유행시켰고, 하이패션과 스트리트웨어의 경계를 허물었다. 2016년 샤넬(CHANEL)의 첫 아시아 남성 글로벌 앰배서더로 선정된 이후 지금까지 활동을 이어오고 있으며, 나이키(Nike)·제이콥 앤 코(Jacob & Co.) 등과의 협업을 통해 선보인 제품들은 곧바로 세계적 트렌드로 확산됐다. 젠더리스 스타일을 주류 트렌드로 이끌어낸 주역 역시 지드래곤이다.

전 세계 16개 도시에서 36회 공연을 마친 지드래곤은 다음 달 12∼14일 고척스카이돔에서 월드투어의 서울 앙코르 콘서트로 다시 팬들과 만난다.