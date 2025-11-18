12월 4일 확대회추위서 최종 후보 추천

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한금융지주는 18일 회장후보추천위원회가 차기 대표이사 회장 최종 압축 후보군으로 이선훈 후보, 정상혁 후보, 진옥동 후보와 외부 후보 1명을 포함해 총 4명을 확정했다고 밝혔다.

다만 외부 후보는 후보 본인의 요청에 따라 공개하지 않을 방침이다.

회추위는 지난 9월 26일 경영승계절차를 개시한 이후 세 차례에 걸쳐 내·외부 인사를 포함한 후보군에 대해 심층 심의를 진행했다. 이날 최종 압축 후보군 4명을 선정했다.

곽수근 신한금융지주 회추위 위원장은 “지난 9월 경영승계절차 개시 이후 그룹 경영승계계획과 지배구조 모범관행에 따라 회추위의 독립성과 공정성을 바탕으로 투명하게 경영승계 절차를 진행했다”며 “회추위원 간 활발한 논의를 통해 최종 압축 후보군을 선정했다”고 말했다.

이어 “최종 회추위 개최 전 외부 후보 대상으로 별도 간담회를 마련해 신한금융그룹에 대한 설명과 필요한 질의응답 시간을 가질 예정”이라며 “회추위 사무국을 통해 최종 면접 준비에 필요한 내용을 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

차기 회추위는 오는 12월 4일 열릴 예정이다. 사외이사 전원이 참석하는 확대 회추위로 진행한다. 각 후보의 성과, 역량·자격요건 부합 여부 등을 종합적으로 검증하고, 평판조회 결과 후기, 개인별 발표·면접 절차 등을 거쳐 대표이사 회장 최종 후보를 추천할 계획이다.

또한 추천된 대표이사 회장 후보는 회추위 이후 열리는 전체 이사회에서 적정성을 심의, 의결해 최종 후보로 확정될 예정이다. 내년 3월 신한금융지주 정기 주주총회의 승인을 거쳐 회장으로 취임하게 된다.