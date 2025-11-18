[헤럴드경제=나은정 기자] 인천대교 갓길에 설치됐던 주정차 방지용 플라스틱 드럼통이 철거 두 달 만에 다시 설치된 것으로 확인됐다. 최근 투신 사고가 잇따르면서 안전 대책이 필요하다는 지적이 커진 데 따른 조치다.

18일 인천대교 운영사에 따르면 주탑 인근 양방향 3㎞(각 1.5㎞) 구간 갓길에 드럼통 600여 개가 지난달 재설치됐다.

인천대교에는 2022년 11월 투신 사고를 막기 위해 드럼통 1500개가 설치됐지만, 교통사고나 고장 차량 등이 갓길에 정차하기 어렵다는 지적이 나오면서 관계기관 협의를 거쳐 지난 8월 모두 철거된 바 있다.

그러나 철거 이후인 지난 9월 인천대교에서 3명이 바다로 추락해 숨지고 1명이 실종되면서 투신 방지 시설물 필요성이 다시 제기됐다.

인천대교 운영사 관계자는 “유관기관과 협의해 임시방편으로 다시 드럼통을 설치했다”며 “사고 위험 시간대에는 주탑 구간에 순찰차를 10분 단위로 정차시키며 예방 활동을 강화했다”고 말했다.

국토교통부는 근본적인 대책 마련에 나섰다. 국토부는 내년까지 인천대교 주탑 일대 양방향 7∼8㎞ 구간에 높이 2.5ｍ의 추락 방지용 안전난간을 설치하는 방안을 검토 중이다. 설치 비용은 약 80억원으로 추산됐다.

한편 인천대교에서는 2009년 개통 이후 지금까지 90명이 투신한 것으로 집계됐으며, 이 가운데 67명이 사망하고 14명 실종, 생존자는 9명에 그친 것으로 파악됐다.