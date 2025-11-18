종전 혜택은 1년간 유지

[헤럴드경제=전새날 기자] 신세계그룹이 온·오프라인 통합 멤버십 ‘신세계유니버스클럽’을 출시 약 2년 만에 종료한다. 계열사들은 더 많은 혜택을 제공하기 위한 새로운 멤버십을 선보일 계획이다.

18일 업계에 따르면 신세계그룹은 6개 계열사 통합 멤버십인 신세계유니버스클럽을 올해 말까지 운영할 예정이다. 다만 종전 혜택은 1년간 유지된다.

대신 SSG닷컴(쓱닷컴)을 비롯해 통합 멤버십에 소속됐던 계열사마다 새로운 멤버십을 선보일 계획이다.

2023년 6월 출범한 신세계 유니버스 클럽은 신세계그룹의 온·오프라인 통합 멤버십이다. 가입자는 신세계백화점, 이마트, SSG닷컴, G마켓, 신세계면세점, 스타벅스 코리아 등 신세계그룹 6개 계열사의 할인 혜택을 받을 수 있다.

신세계그룹 관계자는 “업그레이드 된 멤버십 혜택을 제공하기 위해 신세계유니버스클럽은 올해까지만 가입자를 받으며 종전 혜택은 1년 간 유지된다”라며 “유니버스클럽에 참여한 모든 계열사가 고객에게 더 많은 혜택을 주기 위한 새로운 방안을 수립 중이며 쓱닷컴 등은 새로운 멤버십 론칭을 준비 중”이라고 말했다.