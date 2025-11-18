[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나(본명 임진아·34)가 자택에 침입한 흉기 무장 강도를 몸싸움 끝에 제압한 가운데, 전문가는 “흔치 않은 사례”라며 강도에 맞서지 말라고 조언했다.

지난 17일 방송된 YTN ‘뉴스퀘어2PM’에 출연한 박성배 변호사는 “나나 자택에 30대 남성이 흉기를 소지하고 침입했는데 나나 모녀와 격투를 벌이다 제압당했다”며 “여성 피해자들로부터 강도가 격투를 벌이다 제압당하는 경우는 흔치 않은 사례라고 할 수 있다. (나나가) 특공무술 공인 4단 보유자라는 이력이 나오고 있다”고 했다.

박 변호사는 “어느 정도 장비를 갖췄는지, 본인이 무술 유단자로 자신감이 있었는지는 모르겠다. (지켜야 할) 어머니가 있다 보니 더 적극적으로 나선 면도 있는 것 같다”면서도 “이와 같은 일이 벌어졌을 때 피해자가 적극적으로 나서는 것은 권고해 드리지는 않는다”고 했다.

그는 “이번 사안에서는 강도가 부상을 입었는데, (일반적인 경우) 이와 같은 일이 벌어진다면 어느 정도 그 요구를 응해 주고 곧바로 경찰에 신고함으로써 조기에 검거하는 것이 최선이라고 할 수 있다”고 조언했다.

그러면서 “여성 2명만 거주하던 빌라에 30대 남성이 이미 흉기를 소지하고 들어간 상황이라 특수강도미수죄가 성립함은 자명하다”며 “격투 과정에서 피해자에게 상해를 입힌 경우 강도상해치상죄가 적용될 가능성이 상당히 높아 보인다. 상당한 중형은 불가피한 상황”이라고 덧붙였다.

앞서 지난 15일 오전 6시쯤 경기 구리시에 있는 나나의 집에 30대 남성이 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하고 상해를 가하며 돈을 요구하는 사건이 발생했다.

남성은 미리 준비한 사다리를 타고 베란다까지 올라간 뒤 잠겨 있지 않은 문을 열고 들어가 나나 어머니의 목을 조르는 등 다치게 한 것으로 파악됐다. 이후 나나 모녀는 몸싸움 끝에 남성을 붙잡아 제압한 뒤 경찰에 신고했다.

남성은 직업이 없었으며 나나의 사생팬이거나 특정 연예인의 집을 노리고 범행을 저지른 것은 아닌 것으로 확인됐다. 그는 경찰 조사에서 “연예인이 사는 곳인지 몰랐고 생활비가 필요해 범행을 저질렀다”는 취지로 진술했다.

나나는 지난 2009년 그룹 애프터스쿨 멤버로 데뷔했다. 이후 2016년 tvN 드라마 ‘굿 와이프’를 통해 배우로서 활동 영역을 넓혔다. ‘출사표’, ‘마스크걸’, ‘내 남자는 큐피드’ 등 여러 작품에서 활약해 온 그는 내년 ENA 드라마 ‘클라이맥스’, 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘스캔들’(가제)로 대중 앞에 선다.

나나는 그간 유튜브, SNS 등으로 스쿼트, 웨이트 트레이닝 등 다양한 근력 운동을 하는 모습을 꾸준히 공개하며 건강미를 뽐낸 바 있다.