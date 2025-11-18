저고위 부위원장, ‘제4회 한국후견대회’서 축사 “공증 및 선임 절차 간소화, 비용부담 완화 등 체계적 시스템 마련해야”

[헤럴드경제=이태형 기자]주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 18일 서울가정법원·한국후견협회·대한변호사협회가 주최하는 ‘제4회 한국후견대회’에 참석해 국내 후견제도 발전을 위해 접근성·전문성·제도 간 연계성 강화 필요성을 강조했다.

이번 행사는 초고령·저출산 사회라는 구조적 도전에 대응하기 위한 후견제도의 지속가능한 발전방향을 모색하기 위해 마련됐다.

주 부위원장은 “한국은 세계 최고 속도의 고령인구 증가세와 고령층 인구구성의 질적 악화라는 이중압박에 처해 있다”라며 “전체 고령자 중 치매환자 유병률이 약 10% 내외인 점을 감안할 때 치매나 정신적 제약으로 의사결정과 재산관리가 어려운 고령자와 장애인 등에 대한 지원은 사회 전체의 지속가능성을 좌우하는 핵심과제”라고 강조했다.

지난 5월 저고위가 진행한 고령 치매환자의 자산현황에 대한 정부의 첫 전수조사 결과, 치매환자의 보유자산은 2023년 기준 154조원 규모이며 2050년에는 GDP의 15.6%인 488조원에 이를 것으로 전망했다.

정부는 치매 고령자의 자산을 안전하게 보호하고, 돌봄 및 의료재원으로 활용할 수 있도록 ▷후견인 선정 ▷후견과 신탁의 연계 강화 ▷후견과 신탁을 의료･요양･돌봄서비스와 연계하는 방안 등에 대한 제도 개선을 모색하고 있다.

주 부위원장은 “우리나라는 2013년 성년후견제도 도입 이래 꾸준히 제도를 보완해 왔지만 여전히 제도의 인식 부족, 이용 절차의 복잡성, 전문 후견인 인력 부족, 사후 감독의 미비 등 해결해야 할 과제가 적지 않다”라고 진단했다.

현재 노인인구 1000만명, 치매환자 97만명, 발달장애인 25만명, 정신장애인 11만명 등에 비해 실제 후견제도 이용자는 약 3만8000명 수준으로, 사회적 수용도가 낮은 실정이다.

주 부위원장은 “치매 발병 이전부터 이후까지 치매 진행 상황에 맞춰 고령자의 합리적 자산운용이 가능하도록 후견제도를 활성화하자면 접근성과·전문성·제도 간 연계성이라는 세 축의 강화가 시급하다”라고 강조했다.

이어 “먼저 후견제도의 접근성을 높이기 위해서는 제도에 대한 홍보 강화와 절차 간소화가 필요하고, 먼저 55세·60세 등 고령자가 일정 연령에 이를 때마다 후견제도 안내와 노후 재산관리의 중요성을 알리는 등 홍보를 강화해야 한다”라고 말했다.

치매 발병 이전 후견인을 미리 지정할 수 있는 ‘임의후견’을 활성화하기 위해 공증절차 간소화와 비용부담 완화 등 제도 개선과 더불어 치매 발병 전에 후견을 통한 자산관리 의사를 미리 명시하는 ‘사전후견의향서’ 제도 도입 등을 검토해 나갈 필요가 있다.

주 부위원장은 또 “치매 발병 이후에 적용되는 성년후견 제도와 관련해서는 현재 6개월가량 소요되는 성년후견 선임 기간을 단축해야 하고, 특히 가족 등 주변 도움을 받기 어려운 치매환자의 경우, 후견 개시가 지체될 가능성이 높기 때문에 중앙과 지방정부, 법원간 협업체계 구축이 중요하다”라고 지적했다.

후견인의 전문성을 높이기 위해 신뢰할 만한 후견인 선정에 어려움이 없도록 치매공공후견 지원대상을 일반 노인까지 확대하고, 공공후견인 양성과 함께 변호사·회계사 등 민간 전문가 중심의 후견 지원 플랫폼을 구축해 전문성 있는 후견인 인력풀을 마련하는 것도 과제이다.

주 부위원장은 “후견인 역할·의무·행동 기준을 명확히 한 업무 가이드라인 마련과 후견인의 의사결정 과정을 정기적으로 점검하는 감독 강화도 병행돼야 한다”라고 강조했다.

이어 “후견제도가 중심이 돼 신탁과 돌봄이 유기적으로 연계될 때 안전한 자산관리와 돌봄서비스가 시작될 수 있으며 일본의 후견·신탁·케어모델을 참고하여 전문 후견인이 신탁으로 안전하게 자산을 관리하도록 하고, 신탁 등을 통한 관리 자산은 필요시 돌봄과 의료·요양에 바로 집행될 수 있도록 유기적인 연계 방안도 검토해 볼 만 하다”라고 말했다

한편 저고위는 그간 진행돼 온 연구와 이날 논의되는 대안들을 검토해 향후 정책과제로 구체화하고 관계 부처 협의를 거쳐 ‘제5차 저출산고령사회 기본계획’에 반영할 예정이다.