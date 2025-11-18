[헤럴드경제=나은정 기자] 부산 도심 한복판에서 경련을 일으킨 고등학생이 소아과 진료가 가능한 병원을 찾지 못해 결국 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다.

18일 연합뉴스에 따르면 지난달 20일 오전 6시 17분쯤 부산 모 교등학교 재학생이 학교 인근에서 경련 증세를 보이며 쓰러졌다. 지나가던 시민이 이를 발견해 119에 신고했고, 구조대가 신고 16분 만인 오전 6시 33분쯤 현장에 도착했다. 당시 학생은 의식이 혼미했지만 호명하면 반응할 수 있을 정도의 상태였다.

그러나 이송 과정에서 비극이 벌어졌다. 구급대원이 학생을 이송하기 위해 부산 소재 대형 병원 여러 곳에 연락했으나 모두 거절당한 것이다. 대형 병원 4곳은 소아신경과와 관련한 배후 진료가 어렵다는 이유로 환자를 받지 않은 것으로 알려졌다.

구급대원은 결국 부산소방재난본부 산하의 구급상황관리센터 측에 이송할 수 있는 병원을 알아봐 달라고 요청했다. 해당 센터는 구급대원이 연락한 병원 3곳을 포함해 총 8곳에 연락을 했으나 이번에도 모두 거절당했다.

당시 센터는 부산뿐 아니라 경남 창원 소재 병원까지 알아봤지만 상황은 달라지지 않았다. 그 사이 구급차 안에서 약 1시간 가까운 시간이 흘렀고, 학생의 상태는 급격히 악화돼 심정지에 이르렀다.

심정지 환자는 규정상 가장 가까운 병원이 반드시 수용해야 하기에, 결국 오전 7시 30분이 돼서야 학생은 가장 가까운 병원으로 옮겨졌다. 구급차는 5분 만에 병원에 도착했지만 학생은 끝내 숨졌다.

부산소방재난본부 관계자는 “당시 부산에서 병원을 찾을 수 없어 경남지역까지 이송 병원 범위를 넓혔지만, 진료 가능한 곳을 찾을 수 없었다”며 “소아과 관련 배후 진료가 병원 현장에서 이뤄지지 않아 이송되지 않은 것으로 보인다”고 말했다.