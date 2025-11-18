소비자원, 13개 제품 품질·안전성 평가

[헤럴드경제=강승연 기자] 시중에 판매되는 ‘에너지 스틱’이 제품별 영양 성분 함량 차이가 큰 것으로 나타났다. 한 포당 가격 차는 제품별로 최대 3.6배에 달했다.

한국소비자원은 에너지 스틱 13개 제품의 품질과 안전성 등을 시험·평가한 결과를 18일 발표했다.

시험 대상 13개 제품 중 12개는 당류를 주요 에너지원으로 함유했다.

12개 제품 한 포당 당류 함량(포도당과 과당 등 당류 5종의 합)은 제품별로 5~12g으로, 최대 2.4배 차이가 났다.

9개 제품에는 당류의 일종인 팔라티노스가 0.3~3.0g 들어있었다.

이 중 세 개 제품은 팔라티노스를 강조해 표시·광고했는데, 소비자원은 완제품에 들어간 양을 표시하도록 각 사에 권고했다.

아미노산 함량도 제품별로 차이가 컸다.

아미노산(18종)을 20㎎ 넘게 함유한 제품은 모두 10개였다. 제품별 함량은 한 포 기준 220~2828㎎으로, 최대 13배 차이가 났다.

소비자원 관계자는 “제품별로 당류, 아미노산 등 성분 함량 차이가 커 상황에 맞게 제품을 구매·선택할 필요가 있다”고 말했다.

조사 대상 에너지 스틱 한 포당(40~45g) 가격 차는 최대 3.6배였다.

한국아지노모도의 ‘아미노바이탈 퍼펙트 에너지’가 한 포에 3000원으로 가장 비쌌고, 프로게이너의 ‘프로게이너 파워젤’이 840원으로 가장 저렴했다.

이 밖에 중금속과 미생물 오염 여부, 식품첨가물 조사에서는 모든 제품이 기준에 적합했다.