‘거북목 운동’ 등 건강한 생활습관 형성 지원

[헤럴드경제=이태형 기자]한국건강증진개발원은 국민이 직접 참여해 제작한 운동 교육 영상 20편을 18일 공개한다고 밝혔다.

이날 공개되는 20편의 영상은 2024년 ‘국민 참여 운동 교육 영상 공모전’을 통해 선정된 우수작으로, 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 스트레칭, 근력 강화, 생활습관 개선 등 다양한 주제를 담고 있다.

개인이 직접 제작한 이번 영상은 야외, 가정, 헬스장, 학교 등 다양한 공간에서 촬영됐다. 어깨, 팔, 등, 허리, 허벅지, 종아리 등 신체 부위별 운동법을 폭넓게 다뤄 연령과 장소에 관계없이 누구나 따라 할 수 있다.

특히 매년 거북목증후군으로 병원을 찾는 사람이 늘어나면서, ‘거북목 운동’ 영상은 바른 자세 교정 운동으로 호응을 얻고 있다.

영상은 한국건강증진개발원 공식 누리집에서 누구나 시청할 수 있고, 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 순차적으로 알릴 예정이다.

또 개발원은 ‘보건소 모바일 헬스케어’ 사업의 ‘채움건강’앱과 건강증진사업 자료 모음집 ‘온통’에도 영상을 탑재해 누구나 활용할 수 있도록 했다.

김헌주 한국건강증진개발원 원장은 “국민이 직접 참여해 만든 이번 운동 영상은 전문가의 노하우와 시민의 생활 아이디어가 결합된 건강 콘텐츠로, 누구나 쉽고 안전하게 실천할 수 있다”라며 “일상 속 작은 실천이 쌓여 건강한 생활습관으로 이어지고, 나아가 국민 모두가 참여하는 ‘국민 건강운동’으로 확산하길 바란다”라고 밝혔다.