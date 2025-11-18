[헤럴드경제=이명수 기자] 경찰이 자본시장법 위반 혐의를 받는 방시혁 하이브(HYBE) 의장에 대해 총 다섯 차례 조사를 진행한 것으로 확인됐다.

18일 경찰에 따르면, 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 5일 방 의장에 대한 2차 조사를 진행한 뒤 같은 주 방 의장을 두 차례 더 불러 조사했다.

경찰은 앞서 지난 9월 15일과 22일에 방 의장을 불러 1차 조사를 진행한 바 있다.

방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 주주로부터 주식을 매수하는 과정에서 당시 하이브가 상장 준비를 진행하고 있었음에도 마치 상장이 지연될 것처럼 기존 주주를 기망한 혐의를 받는다.

또 하이브 임원들이 관여된 사모펀드가 설립한 특수목적법인(SPC)에 보유 중인 주식을 매각하도록 한 혐의도 있다. 해당 사모펀드는 하이브 임원이 출자·설립한 운용사가 만든 기획 사모펀드였다.

SPC 보유 주식의 매각 차익 30%를 하이브 최대 주주에게 지급하기로 하는 주주 간 계약을 체결했음에도 2020년 상장 과정에서 이 같은 계약 사실, 하이브 임원과 사모펀드와의 관계 등을 은폐했다.

경찰은 지난 6월 30일과 7월 24일 한국거래소와 하이브 사옥을 압수수색한 바 있다．