[헤럴드경제=나은정 기자] 영화 ‘브리짓 존스의 일기’의 주인공 브리짓 존스를 기념하는 동상이 영국 런던의 대표 명소 레스터 광장에 설치됐다.

브리짓 존스를 연기한 배우 르네 젤위거는 17일(현지시간) 런던 레스터 광장에서 열린 제막식에 참석해 “너무 사랑스럽다. 나보다 훨씬 귀엽다”고 소감을 밝혔다고 BBC가 보도했다.

‘브리짓 존스의 일기’는 2001년 첫 영화가 공개된 이후 올해 상반기까지 총 4편의 시리즈가 제작돼 전세계적으로 큰 인기를 끌었다. 젤위거는 이 영화로 특히 여성 관객들을 중심으로 폭넓은 공감과 사랑을 받으며 일약 스타덤에 올랐다.

젤위거는 브리짓 존스의 인기 비결로 “연약하고 인간적인 면모”를 꼽으며, “우리는 브리짓에게서, 그녀가 겪는 문제들 속에서 우리 자신을 발견한다”고 말했다. 이어 “브리짓이라는 캐릭터는 불완전하더라도 있는 그대로의 자신을 받아들이는 것이 괜찮다는 메시지를 줬다”고 평가했다.

지난 2월 개봉한 4편이 마지막 작품으로 알려졌지만, 원작 소설가인 헬렌 필딩은 제막식에서 “결코 아니라고 말해선 안 된다”며 후속작 가능성을 시사해 팬들에게 기대감을 안겼다.