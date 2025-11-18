서울 아침 기온이 영하권으로 내려간 18일 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 두터운 옷차림으로 출근길에 나서고 있다. 기상청에 따르면 이날 강원도와 충북, 경상권 일부에 한파특보가 발효됐고, 아침 기온은 전날보다 5~10도 가량 큰 폭으로 떨어져 전국 대부분 지역이 영하권에 들었다.

