“남북간 긴장 완화와 신뢰 회복에 노력”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 18일 북한이 미국의 한국 핵추진잠수함(핵잠) 건조 승인을 맹비난한 것과 관련해 “적대나 대결 의사가 없다”고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 공지를 통해 “정부는 조선중앙통신의 논평과는 달리 북측에 적대나 대결 의사가 없으며, 남북간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위해 일관되게 노력해 나가고자 한다”고 말했다.

이어 “또한 한미 간 안보 협력은 안보를 튼튼히 하고 국익을 수호하기 위한 것”이라며 “정부는 앞으로도 한미동맹이 한반도와 역내 평화 안정에 기여할 수 있게 노력해 나갈 것”이라고 강조했다.

앞서 북한은 조선중앙통신 논평을 통해 한미 간 체결된 안보·통상 협상 조인트 팩트시트(공동설명자료)를 비판했다.

통신은 특히 한국의 핵잠 건조와 관련해 “한국의 핵잠수함보유는 ‘자체 핵무장’의 길로 나가기 위한 포석으로서 이것은 지역에서의 ‘핵도미노 현상’을 초래하고 보다 치열한 군비경쟁을 유발하게 돼 있다”고 힐난한 바 있다.