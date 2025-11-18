주거·상업·웰니스 결합 메리어트 호텔 등 유치

HDC현대산업개발이 구도심에 새로운 주거환경을 갖춘 혁신적인 도시 모델을 제시하며 디벨로퍼로서 입지를 강화 중이다.

지난해 선보인 서울원 아이파크는 도심 속에서도 자연, 건강, 휴식, 문화 등을 모두 갖춘 환경을 구현해 도시 모델이 나아갈 방향을 보여준다. 서울원은 약 4조8000억원 규모로 반경 1km 이내에서 삶의 전 영역을 누릴 수 있는 미래형 복합도시로 기획됐다.

3000여 세대의 주거단지와 웰니스 레지던스, 쇼핑몰 및 스트리트몰, 프라임 오피스, 글로벌 라이프스타일 호텔 등이 어우러져 하나의 유기적인 도시 생태계를 구성한다.

서울원의 주거시설은 약 7만7722㎡ 부지에 8개 동, 최고 49층 규모로 조성된다. 이 중 6개 동을 이루는 공동주택 서울원 아이파크는 지난해 성공적으로 분양했으며 웰니스 레지던스(2개 동)의 공급을 추진하고 있다.

웰니스 레지던스는 HDC현대산업개발이 보유·운영하는 건강한 삶을 추구하는 고객을 대상으로 한 프리미엄 주거상품이다. 식사, 하우스키핑, 컨시어지 서비스 등 고급 서비스를 통해 맞춤형 라이프케어를 제공할 계획이다.

상업시설은 스트리트몰로 구성된 복합용지와 오피스·호텔 등으로 구성된 상업 용지로 나뉜다. 상업시설은 가운데가 뚫린 ‘ㅁ’자 형태로 중심부에는 중앙정원이 조성된다. 이 공간은 HDC아이파크몰이 전체 보유하며 글로벌 F&B, 패션, 스포츠, 생활 등 층별 MD 구성과 운영까지 진행하는 새로운 유형의 상권으로 조성될 예정이다.

HDC현대산업개발은 세계 최대 규모 미국 호텔 체인인 메리어트 인터내셔널과 서울원 복합건물 내 메리어트 호텔 도입을 위한 본계약을 체결했다.

카카오모빌리티, 아산병원, 고려대, 하나은행 등 다양한 기관들과의 협약을 통해 전 연령층을 아우를 수 있는 주거모델 안에서 관련 수요를 지원한다는 방침이다.

HDC현대산업개발 관계자는 “높은 도시경쟁력을 바탕으로 일대 중심 생활권으로 변모할 수 있는 만큼 향후 서울을 대표하는 랜드마크 단지가 될 것”이라고 말했다. 김희량 기자